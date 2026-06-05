https://sputniknews.uz/20260605/putin-ozbekiston-58136047.html
Путин: Ўзбекистон иқтисодий ўсиш маркази ва муҳим боғловчи бўғинга айланди
Путин: Ўзбекистон иқтисодий ўсиш маркази ва муҳим боғловчи бўғинга айланди
Sputnik Ўзбекистон
Россия раҳбари сўзларига кўра, Ўзбекистон Россия ва Марказий ва Жанубий Осиё, Хитой ва Яқин Шарқ орасида муҳим боғловчи бўғинга айланди. 05.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-05T19:01+0500
2026-06-05T19:01+0500
2026-06-05T19:01+0500
иқтисод
владимир путин
ўзбекистон
шавкат мирзиёев
петербург халқаро иқтисодий форуми
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/05/58135037_0:113:3240:1936_1920x0_80_0_0_b0eb81da4b917c378870ad117bfb36ef.jpg
ТОШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Ўзбекистон бугунги кунда иқтисодий ўсиш марказларидан бири ҳисобланади. Бу ҳақда Россия раҳбари Владимир Путин маълум қилди.Путин сўнгги йилларда Ўзбекистон иқтисодий ўсиш марказига айлангани, у ерда аҳоли сони ўсаётгани ва саноат режалари амалга оширилаётгани, қишлоқ хўжалиги ва энергетика салоҳияти ошаётганини таъкидлади.3-6 июнь кунлари “Прагматик мулоқот – барқарор келажак сари йўл” шиори остида 29-Петербург халқаро иқтисодий форуми бўлиб ўтмоқда.Форумнинг ялпи мажлисида Россия президенти Владимир Путин билан бирга Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ҳам иштирок этмоқда ва нутқ сўзламоқда.ПХИФ-2026 да дунёнинг 130 та мамлакатидан 20 мингдан зиёд иштирок қатнашмоқда. Бу йил форумнинг меҳмон мамлакати Саудия Арабистони бўлди.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/05/58135037_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_798ecb6b16ab7ff7b13fd01bfefa3f81.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
иқтисод, владимир путин, ўзбекистон, шавкат мирзиёев, петербург халқаро иқтисодий форуми
иқтисод, владимир путин, ўзбекистон, шавкат мирзиёев, петербург халқаро иқтисодий форуми
Путин: Ўзбекистон иқтисодий ўсиш маркази ва муҳим боғловчи бўғинга айланди
Россия раҳбари сўзларига кўра, Ўзбекистон Россия ва Марказий ва Жанубий Осиё, Хитой ва Яқин Шарқ орасида муҳим боғловчи бўғинга айланди.
ТОШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Ўзбекистон бугунги кунда иқтисодий ўсиш марказларидан бири ҳисобланади. Бу ҳақда Россия раҳбари Владимир Путин маълум қилди.
Путин сўнгги йилларда Ўзбекистон иқтисодий ўсиш марказига айлангани, у ерда аҳоли сони ўсаётгани ва саноат режалари амалга оширилаётгани, қишлоқ хўжалиги ва энергетика салоҳияти ошаётганини таъкидлади.
“Шу билан бирга, Ўзбекистон Россия ва Марказий ва Жанубий Осиё, Хитой ва Яқин Шарқ орасида муҳим боғловчи бўғинга айланди”, - деди Россия етакчиси ПХИФ-25 ялпи мажлисида сўзлаган нутқида.
3-6 июнь кунлари “Прагматик мулоқот – барқарор келажак сари йўл” шиори остида 29-Петербург халқаро иқтисодий форуми бўлиб ўтмоқда.
Форумнинг ялпи мажлисида Россия президенти Владимир Путин билан бирга Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ҳам иштирок этмоқда ва нутқ сўзламоқда.
ПХИФ-2026 да дунёнинг 130 та мамлакатидан 20 мингдан зиёд иштирок қатнашмоқда. Бу йил форумнинг меҳмон мамлакати Саудия Арабистони бўлди.