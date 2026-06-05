https://sputniknews.uz/20260605/ozbekiston-mayiz-58131398.html
Ўзбекистон майизни асосан қайси давлатларга сотмоқда
Ўзбекистон майизни асосан қайси давлатларга сотмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Мамлакат тўрт ой ичида майиз савдосидан 24,5 минг доллар фойда кўрди. 05.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-05T19:00+0500
2026-06-05T19:00+0500
2026-06-05T19:00+0500
инфографика
ўзбекистон
миллий статистика қўмитаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/05/58132751_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e5f4bdd1a439171983cc4def03bfb48d.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил январь-апрелида Ўзбекистон 44 та хорижий давлатга қиймати 24,5 млн долларга тенг бўлган 21,4 минг тонна майиз экспорт қилган.Экспорт ҳажми ўтган йилнинг мос даврига нисбатан қарийб 5,4 минг тоннага ёки 33,5 фоизга ошган.Ўзбек майизини харид қилиш бўйича Қозоғистон, Хитой ва Россия етакчилардан.Батафсил – Sputnik инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/05/58132751_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_23146de991aad8a4fdc7bc92ebb3c5c0.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, ўзбекистон, миллий статистика қўмитаси , инфографика
инфографика, ўзбекистон, миллий статистика қўмитаси , инфографика
Ўзбекистон майизни асосан қайси давлатларга сотмоқда
Мамлакат тўрт ой ичида майиз савдосидан 24,5 минг доллар фойда кўрди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил январь-апрелида Ўзбекистон 44 та хорижий давлатга қиймати 24,5 млн долларга тенг бўлган 21,4 минг тонна майиз экспорт қилган.
Экспорт ҳажми ўтган йилнинг мос даврига нисбатан қарийб 5,4 минг тоннага ёки 33,5 фоизга ошган.
Ўзбек майизини харид қилиш бўйича Қозоғистон, Хитой ва Россия етакчилардан.
Батафсил – Sputnik
инфографикасида.