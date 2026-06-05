Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Ўзбекистон ва Россия президентлари ПХИФ-2026 ялпи мажлисида иштирок этмоқда — жонли эфир
https://sputniknews.uz/20260605/ozbekiston-mayiz-58131398.html
Ўзбекистон майизни асосан қайси давлатларга сотмоқда
Ўзбекистон майизни асосан қайси давлатларга сотмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Мамлакат тўрт ой ичида майиз савдосидан 24,5 минг доллар фойда кўрди. 05.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-05T19:00+0500
2026-06-05T19:00+0500
инфографика
ўзбекистон
миллий статистика қўмитаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/05/58132751_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e5f4bdd1a439171983cc4def03bfb48d.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил январь-апрелида Ўзбекистон 44 та хорижий давлатга қиймати 24,5 млн долларга тенг бўлган 21,4 минг тонна майиз экспорт қилган.Экспорт ҳажми ўтган йилнинг мос даврига нисбатан қарийб 5,4 минг тоннага ёки 33,5 фоизга ошган.Ўзбек майизини харид қилиш бўйича Қозоғистон, Хитой ва Россия етакчилардан.Батафсил – Sputnik инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/05/58132751_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_23146de991aad8a4fdc7bc92ebb3c5c0.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
инфографика, ўзбекистон, миллий статистика қўмитаси , инфографика
инфографика, ўзбекистон, миллий статистика қўмитаси , инфографика

Ўзбекистон майизни асосан қайси давлатларга сотмоқда

19:00 05.06.2026
Oбуна бўлиш
Мамлакат тўрт ой ичида майиз савдосидан 24,5 минг доллар фойда кўрди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил январь-апрелида Ўзбекистон 44 та хорижий давлатга қиймати 24,5 млн долларга тенг бўлган 21,4 минг тонна майиз экспорт қилган.
Экспорт ҳажми ўтган йилнинг мос даврига нисбатан қарийб 5,4 минг тоннага ёки 33,5 фоизга ошган.
Ўзбек майизини харид қилиш бўйича Қозоғистон, Хитой ва Россия етакчилардан.
Батафсил – Sputnik инфографикасида.
Экспорт изюма - Sputnik Ўзбекистон
Экспорт изюма - Sputnik Ўзбекистон
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0