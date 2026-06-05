Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Ўзбекистон ва Россия президентлари ПХИФ-2026 ялпи мажлисида иштирок этмоқда — жонли эфир
https://sputniknews.uz/20260605/dorilar-davlat-royxati-58128245.html
Дориларини давлат рўйхатидан ўтказиш ҳужжатларига қўйиладиган талаблар белгиланди
Дориларини давлат рўйхатидан ўтказиш ҳужжатларига қўйиладиган талаблар белгиланди
Sputnik Ўзбекистон
Дори воситасининг генетик модификацияланган организмлар сақлаши ёки улардан олинганлиги тўғрисидаги маълумотлар мажбурий кўрсатилади. 05.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-05T18:01+0500
2026-06-05T18:01+0500
жамият
дори
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1b/37278757_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a05a375de23d915d26f891636eec26fb.jpg
ТОШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Ўзбекистонда дори воситаларини давлат рўйхатидан ўтказиш ҳужжатларига қўйиладиган талаблар белгиланди.Ҳужжатга асосан Вазирлар Маҳкамасининг 2025-йил 24-ноябрдаги 738-сон қарори билан тасдиқланган Дори воситаларини давлат рўйхатидан ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомда белгиланган рўйхатдан ўтказиш ҳужжатларини Инсон учун қўлланиладиган дори воситаларига қўйиладиган техник талабларни уйғунлаштириш бўйича халқаро кенгаш (ICH) талаблари асосида тақдим этиш белгиланган.Хусусан, дори воситасини ишлаб чиқаришда ҳайвон хомашёсидан олинган моддалар қўлланилган ҳолларда уларнинг таркибида прионлар мавжудлиги ёки мавжуд эмаслиги ҳужжатларда аниқ кўрсатилиши лозим.Шунингдек, дори воситасини тиббиётда қўллаш бўйича йўриқномага халқаро талабларга мос, реклама хусусиятига эга бўлмаган қўшимча маълумотларни киритишга рухсат этилади.Бундан ташқари, дори воситасининг генетик модификацияланган организмлар (GMO) сақлаши ёки улардан олинганлиги тўғрисидаги маълумотлар ҳам мажбурий тартибда кўрсатилади.Бунда генетик модификация тури ва манбаси, қўлланилган генетик конструкция ва экспрессия тизими, биологик ва экологик хавфсизлик чоралари, ишлаб чиқариш жараёнида GMOдан олинган моддалар қўлланилган босқичлар ҳамда генетик хавфсизликка оид ҳужжатлар ҳақида маълумотлар тақдим этилади.
https://sputniknews.uz/20240416/dorining-haqiqiyligini-qanday-tekshirish-mumkin--video-43460606.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1b/37278757_472:277:2833:2048_1920x0_80_0_0_5f2ff85c86800b3ab7e57f4aaee79bf4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, дори, ўзбекистон
жамият, дори, ўзбекистон

Дориларини давлат рўйхатидан ўтказиш ҳужжатларига қўйиладиган талаблар белгиланди

18:01 05.06.2026
© Sputnik / Актан ТемиркановАптека в Ташкенте.
Аптека в Ташкенте. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.06.2026
© Sputnik / Актан Темирканов
Oбуна бўлиш
Дори воситасининг генетик модификацияланган организмлар сақлаши ёки улардан олинганлиги тўғрисидаги маълумотлар мажбурий кўрсатилади.
ТОШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Ўзбекистонда дори воситаларини давлат рўйхатидан ўтказиш ҳужжатларига қўйиладиган талаблар белгиланди.

Ҳужжатга асосан Вазирлар Маҳкамасининг 2025-йил 24-ноябрдаги 738-сон қарори билан тасдиқланган Дори воситаларини давлат рўйхатидан ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомда белгиланган рўйхатдан ўтказиш ҳужжатларини Инсон учун қўлланиладиган дори воситаларига қўйиладиган техник талабларни уйғунлаштириш бўйича халқаро кенгаш (ICH) талаблари асосида тақдим этиш белгиланган.

Хусусан, дори воситасини ишлаб чиқаришда ҳайвон хомашёсидан олинган моддалар қўлланилган ҳолларда уларнинг таркибида прионлар мавжудлиги ёки мавжуд эмаслиги ҳужжатларда аниқ кўрсатилиши лозим.

Шунингдек, дори воситасини тиббиётда қўллаш бўйича йўриқномага халқаро талабларга мос, реклама хусусиятига эга бўлмаган қўшимча маълумотларни киритишга рухсат этилади.

Бундан ташқари, дори воситасининг генетик модификацияланган организмлар (GMO) сақлаши ёки улардан олинганлиги тўғрисидаги маълумотлар ҳам мажбурий тартибда кўрсатилади.
Бунда генетик модификация тури ва манбаси, қўлланилган генетик конструкция ва экспрессия тизими, биологик ва экологик хавфсизлик чоралари, ишлаб чиқариш жараёнида GMOдан олинган моддалар қўлланилган босқичлар ҳамда генетик хавфсизликка оид ҳужжатлар ҳақида маълумотлар тақдим этилади.
Дорихонада дорининг ҳақиқийлигини қандай текшириш мумкин - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.04.2024
Дорининг ҳақиқийлигини қандай текшириш мумкин — видео
16 Апрел 2024, 18:58
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0