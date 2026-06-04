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https://sputniknews.uz/20260604/mariya-zaxarova-brifing-video-58078362.html
Россия ТИВ расмий вакили Мария Захарова брифинг ўтказмоқда — видео
Россия ТИВ расмий вакили Мария Захарова брифинг ўтказмоқда — видео
Sputnik Ўзбекистон
Россия Ташқи ишлар вазирлиги расмий вакили Мария Захарова ОАВ вакиллари учун ҳафталик брифинг ўтказмоқда.Кун тартибида ташқи сиёсатнинг жорий масалалари.
2026-06-04T12:15+0500
2026-06-04T13:44+0500
россия тив
видео
мария захарова
петербург халқаро иқтисодий форуми
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Россия ТИВ расмий вакили Мария Захарова ОАВ вакиллари учун ҳафталик брифинг ўтказмоқда. Брифинг Санкт-Петербург халқаро иқтисодий форуми — ПХИФ-2026 доирасида бўлиб ўтмоқда.Кун тартибида — ташқи сиёсатнинг долзарб масалалари.
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россия тив, видео, мария захарова, видео, петербург халқаро иқтисодий форуми
россия тив, видео, мария захарова, видео, петербург халқаро иқтисодий форуми

Россия ТИВ расмий вакили Мария Захарова брифинг ўтказмоқда — видео

12:15 04.06.2026 (янгиланди: 13:44 04.06.2026)
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Россия ТИВ расмий вакили ОАВ вакиллари саволларига жавоб бермоқда.
Россия ТИВ расмий вакили Мария Захарова ОАВ вакиллари учун ҳафталик брифинг ўтказмоқда. Брифинг Санкт-Петербург халқаро иқтисодий форуми — ПХИФ-2026 доирасида бўлиб ўтмоқда.
Кун тартибида — ташқи сиёсатнинг долзарб масалалари.
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