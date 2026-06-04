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ЖЧда Россия ТИВ Ўзбекстонга мухлислик қилади — Захарова
ЖЧда Россия ТИВ Ўзбекстонга мухлислик қилади — Захарова
Sputnik Ўзбекистон
Албатта, қўллаб-қувватлаймиз, кузатамиз, спорт руҳида мухлислик қиламиз, чунки Ўзбекистон биз учун қардош ва дўст мамлакат. 04.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
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ТОШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Россия ТИВ Ўзбекистон терма жамоаси ЖЧга чиққанидан хурсанд ва албатта уларни қўллаб-қувватлайди, деди вазирлик расмий вакили Мария Захарова, Sputnik мухбирининг саволига жавобан. — "Ўзбекистон терма жамоаси жаҳон чемпионатида иштирок этадиган МДҲдан ягона жамоа бўлди, Россия Ташқи ишлар вазирлиги мундиалда Ўзбекистонга мухлислик қиладими?, - деб сўраган эди Sputnik мухбири."Бутун қалбимиз билан мухлислик қилсак бўлсак бўладими? Назаримда, бу буюк спорт ютуғи учун чин дилдан, самимий қувонч ҳисси билан қўллаб-қувватлагимиз келяпти. Албатта, қўллаб-қувватлаймиз, кузатамиз, спорт руҳида мухлислик қиламиз. Чунки Ўзбекистон биз учун қардош ва дўст мамлакат", - деди ТИВ вакили. Шунингдек Захарова, бугун Санкт-Петербургда Ўзбекистон ва Россия орасида мулоқотлар бўлиб ўтиши ва энергетикага оид қизиқарли лойиҳалар борлиги ҳақида гапирди.
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ЖЧда Россия ТИВ Ўзбекстонга мухлислик қилади — Захарова
Албатта, қўллаб-қувватлаймиз, кузатамиз, спорт руҳида мухлислик қиламиз, чунки Ўзбекистон биз учун қардош ва дўст мамлакат.
ТОШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Россия ТИВ Ўзбекистон терма жамоаси ЖЧга чиққанидан хурсанд ва албатта уларни қўллаб-қувватлайди, деди вазирлик расмий вакили Мария Захарова, Sputnik мухбирининг саволига жавобан.
— "Ўзбекистон терма жамоаси жаҳон чемпионатида иштирок этадиган МДҲдан ягона жамоа бўлди, Россия Ташқи ишлар вазирлиги мундиалда Ўзбекистонга мухлислик қиладими?, - деб сўраган эди Sputnik мухбири.
"Бутун қалбимиз билан мухлислик қилсак бўлсак бўладими? Назаримда, бу буюк спорт ютуғи учун чин дилдан, самимий қувонч ҳисси билан қўллаб-қувватлагимиз келяпти. Албатта, қўллаб-қувватлаймиз, кузатамиз, спорт руҳида мухлислик қиламиз. Чунки Ўзбекистон биз учун қардош ва дўст мамлакат", - деди ТИВ вакили.
Шунингдек Захарова, бугун Санкт-Петербургда Ўзбекистон ва Россия орасида мулоқотлар бўлиб ўтиши ва энергетикага оид қизиқарли лойиҳалар борлиги ҳақида гапирди.