https://sputniknews.uz/20260604/delhi-mehmonxona-yongin-58084369.html
Деҳлидаги меҳмонхона ёнғинида ўзбекистонликлар жабрланмади — ТИВ
Деҳлидаги меҳмонхона ёнғинида ўзбекистонликлар жабрланмади — ТИВ
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ТИВ маълумотига кўра, Деҳлидаги меҳмонхонада юз берган ёнғин оқибатида ҳалок бўлганлар ва жабрланганлар орасида Ўзбекистон фуқаролари йўқ.
2026-06-04T14:49+0500
2026-06-04T14:49+0500
2026-06-04T15:01+0500
ўзбекистон тив
ўзбекистон
ҳиндистон
ёнғин
элчихона
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/0f/45202199_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0b19bb4597b37bdb97f62620f803c58c.jpg
ТОШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Деҳлидаги меҳмонхона ёнғинида ҳалок бўлганлар ва жабрланганлар орасида Ўзбекистон фуқаролари йўқ. Бу ҳақда Ўзбекистон ТИВ матбуот хизмати хабар берди.3 июнь куни Ҳиндистон пойтахти Деҳлининг жанубий қисмидаги меҳмонхоналардан бирида ёнғин чиққан.Маҳаллий расмий манбалар маълумотига кўра, фожиа оқибатида 21 киши ҳалок бўлган. Уларнинг камида 17 нафари хориж давлатлари, жумладан, Либерия, Нигерия, Мозамбик ва Бангладеш фуқароларидир.Шу муносабат билан Ўзбекистоннинг Деҳлидаги элчихонаси Консуллик бўлими ҳодиса тафсилотларини аниқлаш учун Ҳиндистоннинг ваколатли органлари билан зудлик билан боғланган.ТИВ маълумотига кўра, олинган расмий ахборотда ёнғин оқибатида ҳалок бўлганлар ва жабрланганлар орасида Ўзбекистон фуқаролари йўқлиги тасдиқланган.
https://sputniknews.uz/20260323/tiv-janubiy-koreya-56455928.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/0f/45202199_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c3994b24b42aeb6bd3017e91ea173925.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон тив, ўзбекистон, ҳиндистон, ёнғин, элчихона, жамият
ўзбекистон тив, ўзбекистон, ҳиндистон, ёнғин, элчихона, жамият
Деҳлидаги меҳмонхона ёнғинида ўзбекистонликлар жабрланмади — ТИВ
14:49 04.06.2026 (янгиланди: 15:01 04.06.2026)
Элчихона Ҳиндистон расмийлари билан боғланиб, ҳалок бўлганлар ва жабрланганлар орасида Ўзбекистон фуқаролари йўқлигини аниқлади.
ТОШКЕНТ, 4 июн — Sputnik.
Деҳлидаги меҳмонхона ёнғинида ҳалок бўлганлар ва жабрланганлар орасида Ўзбекистон фуқаролари йўқ. Бу ҳақда Ўзбекистон ТИВ матбуот хизмати хабар берди
.
3 июнь куни Ҳиндистон пойтахти Деҳлининг жанубий қисмидаги меҳмонхоналардан бирида ёнғин чиққан.
Маҳаллий расмий манбалар маълумотига кўра, фожиа оқибатида 21 киши ҳалок бўлган. Уларнинг камида 17 нафари хориж давлатлари, жумладан, Либерия, Нигерия, Мозамбик ва Бангладеш фуқароларидир.
Айрим манбалар жабрланганлар орасида Марказий Осиё давлатлари фуқаролари ҳам бўлиши мумкинлигини қайд этган.
Шу муносабат билан Ўзбекистоннинг Деҳлидаги элчихонаси Консуллик бўлими ҳодиса тафсилотларини аниқлаш учун Ҳиндистоннинг ваколатли органлари билан зудлик билан боғланган.
ТИВ маълумотига кўра, олинган расмий ахборотда ёнғин оқибатида ҳалок бўлганлар ва жабрланганлар орасида Ўзбекистон фуқаролари йўқлиги тасдиқланган.