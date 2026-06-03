Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260603/iran-uran-russia-aes-yoqilgi-aylantirish-taklif-58062684.html
Москва Эрон уранини Россияда АЭС ёқилғисига айлантиришни таклиф қилди
Москва Эрон уранини Россияда АЭС ёқилғисига айлантиришни таклиф қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Эроннинг бойитилган уранини ўз ҳудудига олиб чиқиб, кейинчалик уни атом реакторлари учун ёқилғига айлантиришни таклиф қилди. Москва буни барча томонлар учун мақбул ечим деб ҳисобламоқда.
2026-06-03T19:22+0500
2026-06-03T19:22+0500
ақш – эрон можароси
дунё янгиликлари
дунёда
россия тив
уран
эрон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/18/48099240_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_2d6de2b193876b3a63d5c2519f9c3e90.jpg
ТОШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Россия Эрондан бойитилган уранни олиб чиқиб, уни атом реакторлари учун ёқилғи сифатида қайта ишлашни таклиф қилмоқда. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири ўринбосари Сергей Рябков "SputnikLive"га маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, ҳозирча бу таклифга талаб йўқ, аммо Москва музокаралар иштирокчилари ушбу мавзуга қайтади деб умид қилмоқда. Россия Эрон уранини ўз ҳудудига олиб чиқиб, кейин уни атом реакторлари учун ёқилғи сифатида қайта ишлашни таклиф этмоқда.Эслатиб ўтамиз, Эрон урани масаласи Теҳрон ядровий дастури атрофидаги баҳсларнинг асосий нуқталаридан бири бўлиб қолмоқда. АҚШ Эрондаги юқори даражада бойитилган уран захиралари мамлакат ядровий қурол яратиш имконияти ҳақидаги хавотирларни кучайтиради деб ҳисоблайди. Эрон эса ядровий дастури тинч мақсадларга қаратилганини таъкидлаб келади.Россия, Хитой ва яна бир қатор давлатлар бу уранни Эрондан олиб чиқиш вариантларини таклиф қилган.
https://sputniknews.uz/20260321/aqsh-va-isroil-eronning-uran-boyitish-korxonasiga-hujum-qildi-56431681.html
эрон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/18/48099240_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_f97fcdfad53da52681aacd48fdcee8cf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ақш – эрон можароси, дунё янгиликлари, дунёда, россия тив, уран, эрон
ақш – эрон можароси, дунё янгиликлари, дунёда, россия тив, уран, эрон

Москва Эрон уранини Россияда АЭС ёқилғисига айлантиришни таклиф қилди

19:22 03.06.2026
© Sputnik / Алексей Филиппов / Медиабанкка ўтишБрифинг С. Рябкова о подготовке к XVI саммиту БРИКС
Брифинг С. Рябкова о подготовке к XVI саммиту БРИКС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.06.2026
© Sputnik / Алексей Филиппов
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Эрон урани масаласи Теҳрон ядровий дастури атрофидаги баҳсларнинг асосий нуқталаридан бири бўлиб қолмоқда.
ТОШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Россия Эрондан бойитилган уранни олиб чиқиб, уни атом реакторлари учун ёқилғи сифатида қайта ишлашни таклиф қилмоқда. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири ўринбосари Сергей Рябков "SputnikLive"га маълум қилди.
“Бу win-win, яъни барча томонлар учун мақбул вариант деб аталади”, — деди Рябков.
Унинг сўзларига кўра, ҳозирча бу таклифга талаб йўқ, аммо Москва музокаралар иштирокчилари ушбу мавзуга қайтади деб умид қилмоқда. Россия Эрон уранини ўз ҳудудига олиб чиқиб, кейин уни атом реакторлари учун ёқилғи сифатида қайта ишлашни таклиф этмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Эрон урани масаласи Теҳрон ядровий дастури атрофидаги баҳсларнинг асосий нуқталаридан бири бўлиб қолмоқда.
АҚШ Эрондаги юқори даражада бойитилган уран захиралари мамлакат ядровий қурол яратиш имконияти ҳақидаги хавотирларни кучайтиради деб ҳисоблайди. Эрон эса ядровий дастури тинч мақсадларга қаратилганини таъкидлаб келади.
Ғарб матбуотига кўра, АҚШ президенти Дональд Трамп Эрондан тахминан 450 кг бойитилган уранни мамлакат ҳудудидан чиқариш ёки йўқ қилишни талаб қилмоқда.
Россия, Хитой ва яна бир қатор давлатлар бу уранни Эрондан олиб чиқиш вариантларини таклиф қилган.
Дайджест зарубежных СМИ – эскалация вокруг Ирана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.03.2026
АҚШ ва Исроил Эроннинг уран бойитиш корхонасига ҳужум қилди
21 Март, 15:29
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0