Ўзбекистон тасвирий санъат галереясида “Болалик сайёраси” кўргазмаси очилди

Ўзбекистон тасвирий санъат галереясида Халқаро болаларни ҳимоя қилиш кунига бағишланган “Болалик сайёраси” болалар расмлари кўргазмаси очилди.Ёзнинг илк кунида галерея болалар ижодига бағишланган байрамона тадбирга мезбонлик қилди. Тадбир доирасида “Болалар нигоҳидаги олам” махсус почта маркалари тақдимоти ҳам бўлиб ўтди. Лойиҳа “Ўзбекистон почтаси” АЖ, Рақамли технологиялар вазирлиги ва Ўзбекистон Бадиий академияси ҳамкорлигида ташкил этилди.Шунингдек, Халқаро болаларни ҳимоя қилиш кунига бағишланган эсдалик маркасини махсус муҳр билан сўндириш маросими ўтказилди.Ташкилотчиларнинг таъкидлашича, тадбир болалар ижодини қўллаб-қувватлаш, уларнинг бадиий дунёқарашини ривожлантириш ва санъат орқали маънавий қадриятларни тарғиб этишга қаратилган.
Кўргазмада ёш ижодкорларнинг дўстлик, оила, табиат, тинчлик ва келажак ҳақидаги тасаввурларини акс эттирган ранг-баранг асарлари намойиш этилди.
Тадбир доирасида “Болалар нигоҳидаги олам” махсус почта маркалари тақдимоти ҳам бўлиб ўтди. Лойиҳа “Ўзбекистон почтаси” АЖ, Рақамли технологиялар вазирлиги ва Ўзбекистон Бадиий академияси ҳамкорлигида ташкил этилди.
Шунингдек, Халқаро болаларни ҳимоя қилиш кунига бағишланган эсдалик маркасини махсус муҳр билан сўндириш маросими ўтказилди.
Ташкилотчиларнинг таъкидлашича, тадбир болалар ижодини қўллаб-қувватлаш, уларнинг бадиий дунёқарашини ривожлантириш ва санъат орқали маънавий қадриятларни тарғиб этишга қаратилган.
“Болалар чизган ҳар бир расмда эзгулик, орзу ва беғубор нигоҳ мужассам. Ана шу нигоҳ келажакка ишонч ва умид бағишлайди”