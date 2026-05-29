Остонада Олий Евроосиё иқтисодий кенгаши йиғилиши бўлиб ўтди
Шавкат Мирзиёев ҳам кузатувчи давлат раҳбари мақомида учрашувда иштирок этади.
2026-05-29T14:42+0500
ТОШКЕНТ, 29 май — Sputnik. Бугун Остонда Олий Евроосиё иқтисодий кенгаши йиғилиши бўлиб ўтмоқда. Олий Евроосиё Иқтисодий Кенгаши (ОЕИК) тор доирадаги йиғилиши Россия, Қозоғистон, Беларус ва Қирғизистон раҳбарлари, шунингдек, Арманистон Бош вазири ўринбосари Мҳер Григорян иштирокида ёпиқ эшиклар ортида бошланди. Унда иштирокчилар Арманистоннинг Европа Иттифоқига аъзо бўлиш режаларини муҳокама қилишлари кутилмоқда.Шундан сўнг йиғилиш кенгайтирилган таркибда давом этади, унда Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев, Куба вице-президенти Салвадор Валдес Меса ва Эрон саноат, кончилик ва савдо вазири Муҳаммад Атабак иштирок этади.Ушбу йиғилиш ЕИК фаолияти бошланганидан бери 26-йиғилишдир.
14:42 29.05.2026 (янгиланди: 16:40 29.05.2026)
