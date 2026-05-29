Sputnik Ўзбекистон
Остонада Олий Евроосиё иқтисодий кенгаши йиғилиши бўлиб ўтди
Шавкат Мирзиёев ҳам кузатувчи давлат раҳбари мақомида учрашувда иштирок этади. 29.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-05-29T14:42+0500
2026-05-29T16:40+0500
ТОШКЕНТ, 29 май — Sputnik. Бугун Остонда Олий Евроосиё иқтисодий кенгаши йиғилиши бўлиб ўтмоқда. Олий Евроосиё Иқтисодий Кенгаши (ОЕИК) тор доирадаги йиғилиши Россия, Қозоғистон, Беларус ва Қирғизистон раҳбарлари, шунингдек, Арманистон Бош вазири ўринбосари Мҳер Григорян иштирокида ёпиқ эшиклар ортида бошланди. Унда иштирокчилар Арманистоннинг Европа Иттифоқига аъзо бўлиш режаларини муҳокама қилишлари кутилмоқда.Шундан сўнг йиғилиш кенгайтирилган таркибда давом этади, унда Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев, Куба вице-президенти Салвадор Валдес Меса ва Эрон саноат, кончилик ва савдо вазири Муҳаммад Атабак иштирок этади.Ушбу йиғилиш ЕИК фаолияти бошланганидан бери 26-йиғилишдир.
14:42 29.05.2026 (янгиланди: 16:40 29.05.2026)
Шавкат Мирзиёев ҳам кузатувчи давлат раҳбари мақомида учрашувда иштирок этади.
ТОШКЕНТ, 29 май — Sputnik. Бугун Остонда Олий Евроосиё иқтисодий кенгаши йиғилиши бўлиб ўтмоқда.
Олий Евроосиё Иқтисодий Кенгаши (ОЕИК) тор доирадаги йиғилиши Россия, Қозоғистон, Беларус ва Қирғизистон раҳбарлари, шунингдек, Арманистон Бош вазири ўринбосари Мҳер Григорян иштирокида ёпиқ эшиклар ортида бошланди. Унда иштирокчилар Арманистоннинг Европа Иттифоқига аъзо бўлиш режаларини муҳокама қилишлари кутилмоқда.
Шундан сўнг йиғилиш кенгайтирилган таркибда давом этади, унда Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев, Куба вице-президенти Салвадор Валдес Меса ва Эрон саноат, кончилик ва савдо вазири Муҳаммад Атабак иштирок этади.
Ушбу йиғилиш ЕИК фаолияти бошланганидан бери 26-йиғилишдир.
