https://sputniknews.uz/20260529/bishkekda-shht-davlatlari-tahliliy-markazlari-forumi-bolib-otdi-57934222.html
Бишкекда ШҲТ таҳлилий марказлари форуми бўлиб ўтди
Бишкекда ШҲТ таҳлилий марказлари форуми бўлиб ўтди
Sputnik Ўзбекистон
Тадбир ШҲТнинг 25 йиллик юбилейига бағишланди. 29.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-05-29T09:56+0500
2026-05-29T09:56+0500
2026-05-29T09:59+0500
шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт)
бишкек
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/1f/35554463_0:0:1919:1079_1920x0_80_0_0_2910e15b793373594f3e7b96b1ce21c1.jpg
ТОШКЕНТ, 29 май — Sputnik. Қирғизистон пойтахти Бишкек шаҳрида Шанхай ҳамкорлик ташкилотига аъзо давлатлар таҳлилий марказлари форуми бўлиб ўтди, деб хабар қилмоқда UzA. Анжуманда ташкилотга аъзо давлатлар таҳлилий марказлари раҳбарлари ва илмий доиралари вакиллари, маҳаллий расмийлар, шунингдек Бишкекдаги дипломатик корпус вакиллари қатнашди.Форумда Тошкентдаги Марказий Осиё халқаро институти директори Жавлон Ваҳобов сўзга чиқиб, минтақавий ҳамкорликнинг замонавий ривожланиш тенденциялари ҳамда ШҲТ+ форматидаги экспертлараро ҳамкорликнинг жорий ҳолатига тўхталди. Иштирокчилар юқори даражадаги ялпи мажлис ҳамда турли мавзулардаги тўртта шўъба йиғилишида глобал беқарорлик шароитида ШҲТ майдони хавфсизлиги ва барқарорлиги, иқтисодий интеграция, транспорт-рақамли боғлиқлик, умумий интеллектуал маконни шакллантириш, тоғли ҳудудларни ривожлантириш, шунингдек халқаро муносабатлар трансформацияси шароитида тузилма таҳлилий марказлари ролини ошириш масалаларини муҳокама қилдилар.Тадбир якунида ШҲТ фаолиятини такомиллаштириш, тузилманинг стратегик салоҳиятидан янада самарали фойдаланишга йўналтирилган амалий таклифлар ишлаб чиқиш ҳамда экспертлар мулоқотини янада чуқурлаштириш зарурлиги бир овоздан тасдиқланди.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/1f/35554463_198:0:1637:1079_1920x0_80_0_0_62b50ed8984b92675147cf67fe44d7d6.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт), бишкек
шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт), бишкек
Бишкекда ШҲТ таҳлилий марказлари форуми бўлиб ўтди
09:56 29.05.2026 (янгиланди: 09:59 29.05.2026)
Тадбир ШҲТнинг 25 йиллик юбилейига бағишланди.
ТОШКЕНТ, 29 май — Sputnik.
Қирғизистон пойтахти Бишкек шаҳрида Шанхай ҳамкорлик ташкилотига аъзо давлатлар таҳлилий марказлари форуми бўлиб ўтди, деб хабар
қилмоқда UzA.
Анжуманда ташкилотга аъзо давлатлар таҳлилий марказлари раҳбарлари ва илмий доиралари вакиллари, маҳаллий расмийлар, шунингдек Бишкекдаги дипломатик корпус вакиллари қатнашди.
Форумда Тошкентдаги Марказий Осиё халқаро институти директори Жавлон Ваҳобов сўзга чиқиб, минтақавий ҳамкорликнинг замонавий ривожланиш тенденциялари ҳамда ШҲТ+ форматидаги экспертлараро ҳамкорликнинг жорий ҳолатига тўхталди.
Шунингдек, савдо тўсиқларини бартараф этиш, божхона тартиб-таомилини соддалаштириш, бизнес вакилларини умумий лойиҳаларга фаол жалб қилиш, шунингдек ташкилотнинг “Бир макон, бир йўл” ташаббуси мақсадлари билан уйғунлигини мустаҳкамлаш мавзуларига эътибор қаратди.
Иштирокчилар юқори даражадаги ялпи мажлис ҳамда турли мавзулардаги тўртта шўъба йиғилишида глобал беқарорлик шароитида ШҲТ майдони хавфсизлиги ва барқарорлиги, иқтисодий интеграция, транспорт-рақамли боғлиқлик, умумий интеллектуал маконни шакллантириш, тоғли ҳудудларни ривожлантириш, шунингдек халқаро муносабатлар трансформацияси шароитида тузилма таҳлилий марказлари ролини ошириш масалаларини муҳокама қилдилар.
Тадбир якунида ШҲТ фаолиятини такомиллаштириш, тузилманинг стратегик салоҳиятидан янада самарали фойдаланишга йўналтирилган амалий таклифлар ишлаб чиқиш ҳамда экспертлар мулоқотини янада чуқурлаштириш зарурлиги бир овоздан тасдиқланди.