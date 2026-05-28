"Ёмон рангтасвир": Тошкентда антиқа кўргазма очилди
Ўзбекистон тасвирий санъат галереясида самарқандлик ижодкор Темур Ҳамрақуловнинг "Ёмон рангтасвир" номли кўргазмаси очилди. Экспрессив услубда яратилган асарлар рамз ва белгилар орқали замонавий бадиий ифодани тадқиқ этади.
2026-05-28T11:10+0500
Ўзбекистон тасвирий санъат галереясида самарқандлик ижодкор Темур Ҳамрақуловнинг "Ёмон рангтасвир" номли кўргазмаси очилди. Бунда рассом анъанавий рангтасвир услубларидан онгли равишда воз кечиб, штамп ва босма графика тамойилларини мустақил бадиий усул сифатида қўллайди. Темур Ҳамрақулов асарлари композицияга эътибор, ифодали пластика ҳамда ўзига хос ҳиссий муҳит яратишга интилиш билан ажралиб туради. Рассом рамз ва белгилар орқали инсоннинг ички кечинмалари ҳамда замонавий визуал маданиятни тадқиқ этади.Кўргазма 12 июнга қадар давом этади.
Ўзбекистон тасвирий санъат галереясида самарқандлик ижодкор Темур Ҳамрақуловнинг "Ёмон рангтасвир" номли кўргазмаси очилди.
Бунда рассом анъанавий рангтасвир услубларидан онгли равишда воз кечиб, штамп ва босма графика тамойилларини мустақил бадиий усул сифатида қўллайди.
"Мен учун тасвир — бу фақат шакл эмас, балки белгилар орқали ҳиссиёт ва маъно яратиш усулидир", — дейди Темур Ҳамрақулов.
Темур Ҳамрақулов асарлари композицияга эътибор, ифодали пластика ҳамда ўзига хос ҳиссий муҳит яратишга интилиш билан ажралиб туради. Рассом рамз ва белгилар орқали инсоннинг ички кечинмалари ҳамда замонавий визуал маданиятни тадқиқ этади.
Кўргазма 12 июнга қадар давом этади.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Темур Ҳамрақуловнинг "Ёмон рангтасвир" номли кўргазмаси
