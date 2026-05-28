Путиннинг Қозоғистонга давлат ташрифи бошланди
09:30 28.05.2026 (янгиланди: 09:35 28.05.2026)
Россия президенти Тоқаев билан музокаралар олиб боради ва ЕОИИ форумида иштирок этади.
ТОШКЕНТ, 28 май - Sputnik. Россия президенти Владимир Путин 27 май куни кечқурун Остонага етиб келди.
Пайшанба куни Россия президенти Остонада қозоғистонлик ҳамкасби Қосим-Жомарт Тоқаев билан музокаралар олиб боради ва бешинчи Евросиё иқтисодий форумида иштирок этади.
Юқори даражадаги музокаралар
Путиннинг давлат ташрифи Мустақиллик саройида расмий кутиб олиш маросими билан бошланади. Шундан сўнг икки давлат раҳбарлари орасида тор ва кенг доирадаги музокаралар бўлиб ўтади.
Кремль маълумотларига кўра, раҳбарлар икки мамлакат ўртасидаги сиёсий, савдо-иқтисодий, ҳарбий-техник, маданий-гуманитар ва бошқа соҳалардаги муносабатларни ривожлантиришнинг асосий жиҳатларини муҳокама қиладилар. Шунингдек, улар энг долзарб минтақавий ва халқаро масалалар бўйича фикр алмашадилар.
Шунингдек, президентларга учта видео тақдимот ва Остонадаги бўлажак Сириус таълим маркази қурилиши жойида вақт капсуласини қўйиш маросими режаси намойиш этилади.
Музокаралар якунида Путин ва Токаев 16 та ҳужжатни, жумладан, халқлар ўртасидаги дўстлик ва яхши қўшничиликнинг етти пойдевори тўғрисидаги қўшма баёнотни имзолайдилар ва матбуотга баёнот берадилар.
Икки президент, шунингдек, Остона марказидаги Россия ва Қозоғистон дўстлик хиёбонига эман дарахтини экадилар. Кейин Путиннинг ташрифи шарафига Токаев томонидан ўтказиладиган давлат қабули бўлиб ўтади.
Иқтисодий форум
Путин пайшанба куни бешинчи Евроосиё иқтисодий форумида ҳам иштирок этади. У ўз нутқида глобал миқёсда ва ЕОИИ доирасида рақамлаштириш ва сунъий интеллект ривожланишининг ҳозирги даражасини баҳолайди ва Россиянинг сунъий интеллект технологияларини жорий этиш борасидаги саъй-ҳаракатларини муҳокама қилади.
Бошқа раҳбарлар билан бирга у форум кўргазмасига ташриф буюради. Президент ҳар бир ЕОИИ мамлакатининг турли иқтисодий соҳалардаги ҳақиқий ютуқлари ва сунъий интеллект технологияларини ривожлантиришга бағишланган интерактив стендларни кўради.
Мустаҳкам ҳамкорлик
Бу Путиннинг Қозоғистонга иккинчи давлат ташрифи бўлиб, у протоколга зид равишда амалга оширилмоқда. Одатда, ҳар бир президентлик даврида битта шундай ташриф амалга оширилади. Лекин Қозоғистон томони икки мамлакат орасида муносабатларнинг юқори даражасини таъкидлаш мақсадида иккинчи ташрифни ҳам давлат ташрифи даражасига кўтаришга қарор қилди. Путин ва Токаев 38 та шахсий учрашув ўтказди.
Россия Қозоғистоннинг асосий савдо шерикларидан бири бўлиб, икки мамлакат ўртасидаги савдо айланмаси 2025 йилда тахминан 29 миллиард долларга етди. Республикада Россия иштирокидаги 23 500 дан ортиқ корхона фаолият юритади ва турли соҳаларда 70 дан ортиқ йирик инвестиция лойиҳалари амалга оширилмоқда. Мамлакатлар атроф-муҳит ва табиатни муҳофаза қилиш масалалари бўйича ҳам яқиндан ҳамкорлик қилади. Май ойида Россия Иле-Балхаш қўриқхонасига олиб келинган тўртта Амур йўлбарсини қозоқ халқига совға қилди. Путин ва Токаев ўртасидаги Остонадаги бўлажак учрашувда раҳбарларга уларга бағишланган видео тақдимот намойиш этилади.