Путин ва Тоқаевнинг асосий баёнотлари
14:48 28.05.2026 (янгиланди: 14:51 28.05.2026)
© Sputnik / Сергей Бобылев / Медиабанкка ўтиш
Россия томонидан Қозоғистонда атом электр станциясини қуриш лойиҳаси бўйича ҳамкорлик тамойиллари тўғрисида шартнома имзоланди.
ТОШКЕНТ, 28 май — Sputnik. Бугун Остонада кенг ва тор доирада бўлиб ўтган музокарлар якунида Россия президенти Владимир Путин ва Қозоғистон президенти Касим-Жомарт Тоқаев қўшма баёнот берди.
Россия президентининг асосий баёнотлари:
Россия Қозоғистонда нафақат атом электр станцияси қурилишида балки, бутун тинчликсевар атом энергияси саноатини яратишда ҳам иштирок этади.
Россия Тоқаевнинг рус тилини қўллаб-қувватлаш ташаббусларини юқори баҳолайди.
Россия ва Қозоғистон иқтисодиётнинг турли соҳаларида сунъий интеллектни жорий этиш устида биргаликда ишламоқда.
У мамлакатлар савдо айланмаси бўйича 30 миллиард долларлик чегарадан ошиб кетишига ишонч билдирди.
Россия ва Қозоғистон деярли барча операцияларни миллий валюталарда амалга оширадилар ва ўзаро савдо ташқи таъсирдан ҳимояланган.
Остонадаги музокаралар самарали бўлди.
Тоқаевнинг асосий баёнотлари:
Қозоғистон Россия билан дўстлик ва стратегик шериклик ришталарини қадрлайди.
Россия ҳеч қачон глобал иқтисодиётдаги етакчи мавқеини йўқотмайди.
Россия иштирокисиз ҳеч қандай йирик халқаро муаммони ҳал қилиб бўлмайди.
Қозоғистон ва Россия ўртасидаги дўстлик ва ҳамкорликка альтернатива йўқ.
Шунингдек икки давлат раҳбарлари қатор муҳим ҳужжатларни ҳам имзолашди. Улар қаторига Россия ва Қозоғистон ўртасидаги стратегик кенг қамровли иттифоқ тўғрисидаги келишув, Қозоғистонда атом электр станциясини қуриш лойиҳаси бўйича ҳамкорлик тамойиллари тўғрисида шартнома ва бошқалар кирди.