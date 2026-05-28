Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260528/putin-va-toqaevning-muzokaralar-yakunida-asosiy-bayonotlari-57921205.html
Путин ва Тоқаевнинг асосий баёнотлари
Путин ва Тоқаевнинг асосий баёнотлари
Sputnik Ўзбекистон
Россия томонидан Қозоғистонда атом электр станциясини қуриш лойиҳаси бўйича ҳамкорлик тамойиллари тўғрисида шартнома имзоланди. 28.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-05-28T14:48+0500
2026-05-28T14:51+0500
россия
қозоғистон
қозоғистон президенти
қасим-жомарт тоқаев
владимир путин
давлат экология қўмитаси
ташриф
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/1c/57921396_0:0:3134:1764_1920x0_80_0_0_0b662ac5979da13e51bce7e1237103e1.jpg
ТОШКЕНТ, 28 май — Sputnik. Бугун Остонада кенг ва тор доирада бўлиб ўтган музокарлар якунида Россия президенти Владимир Путин ва Қозоғистон президенти Касим-Жомарт Тоқаев қўшма баёнот берди. Россия президентининг асосий баёнотлари: Тоқаевнинг асосий баёнотлари: Шунингдек икки давлат раҳбарлари қатор муҳим ҳужжатларни ҳам имзолашди. Улар қаторига Россия ва Қозоғистон ўртасидаги стратегик кенг қамровли иттифоқ тўғрисидаги келишув, Қозоғистонда атом электр станциясини қуриш лойиҳаси бўйича ҳамкорлик тамойиллари тўғрисида шартнома ва бошқалар кирди.
қозоғистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/1c/57921396_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_f760f008773e98a7e2d66e899cc98677.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, қозоғистон, қозоғистон президенти, қасим-жомарт тоқаев, владимир путин, давлат экология қўмитаси , ташриф
россия, қозоғистон, қозоғистон президенти, қасим-жомарт тоқаев, владимир путин, давлат экология қўмитаси , ташриф

Путин ва Тоқаевнинг асосий баёнотлари

14:48 28.05.2026 (янгиланди: 14:51 28.05.2026)
© Sputnik / Сергей Бобылев / Медиабанкка ўтишГосударственный визит президента РФ Владимира Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Казахстан - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.05.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Россия томонидан Қозоғистонда атом электр станциясини қуриш лойиҳаси бўйича ҳамкорлик тамойиллари тўғрисида шартнома имзоланди.
ТОШКЕНТ, 28 май — Sputnik. Бугун Остонада кенг ва тор доирада бўлиб ўтган музокарлар якунида Россия президенти Владимир Путин ва Қозоғистон президенти Касим-Жомарт Тоқаев қўшма баёнот берди.

Россия президентининг асосий баёнотлари:

Россия Қозоғистонда нафақат атом электр станцияси қурилишида балки, бутун тинчликсевар атом энергияси саноатини яратишда ҳам иштирок этади.
Россия Тоқаевнинг рус тилини қўллаб-қувватлаш ташаббусларини юқори баҳолайди.
Россия ва Қозоғистон иқтисодиётнинг турли соҳаларида сунъий интеллектни жорий этиш устида биргаликда ишламоқда.
У мамлакатлар савдо айланмаси бўйича 30 миллиард долларлик чегарадан ошиб кетишига ишонч билдирди.
Россия ва Қозоғистон деярли барча операцияларни миллий валюталарда амалга оширадилар ва ўзаро савдо ташқи таъсирдан ҳимояланган.
Остонадаги музокаралар самарали бўлди.

Тоқаевнинг асосий баёнотлари:

Қозоғистон Россия билан дўстлик ва стратегик шериклик ришталарини қадрлайди.
Россия ҳеч қачон глобал иқтисодиётдаги етакчи мавқеини йўқотмайди.
Россия иштирокисиз ҳеч қандай йирик халқаро муаммони ҳал қилиб бўлмайди.
Қозоғистон ва Россия ўртасидаги дўстлик ва ҳамкорликка альтернатива йўқ.
Шунингдек икки давлат раҳбарлари қатор муҳим ҳужжатларни ҳам имзолашди. Улар қаторига Россия ва Қозоғистон ўртасидаги стратегик кенг қамровли иттифоқ тўғрисидаги келишув, Қозоғистонда атом электр станциясини қуриш лойиҳаси бўйича ҳамкорлик тамойиллари тўғрисида шартнома ва бошқалар кирди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0