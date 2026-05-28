Ўзбекистонда қанча бензин ишлаб чиқарилди
Ўзбекистонда январь-апрель ойларида 7,1% кўпроқ бензин ва 17,1 фоиз кўпроқ дизель ёқилғиси ишлаб чиқарилди. 28.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
инфографика
нефть
газ
бензин
дизель
2026 йилнинг январь-апрель ойларида Ўзбекистоннинг йирик корхоналари томонидан 417,5 минг тонна бензин ва 381 минг тонна дизель ёқилғиси ишлаб чиқарилган. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 7,1 ва 17,1 физга кўп, дейилади Миллий статистика қўмитаси хабарида. Шунингдек, ушбу давр мобайнида Республикада 12,6 млрд м³ табиий газ, 209 минг тонна нефть ва 1,3 млн тонна кўмир ишлаб чиқарилган.
