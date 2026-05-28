НАТО Европа шарқида янги қуролли можарога тайёрланмоқда — Наришкин
Евро-Атлантика лагерида милитаризмнинг ўсиши, шубҳасиз, глобал можаро хавфини оширади — Наришкин. 28.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-05-28T13:56+0500
13:56 28.05.2026 (янгиланди: 14:10 28.05.2026)
ТОШКЕНТ, 28 май — Sputnik. НАТО Европа Шарқида янги қуролли можарога тайёргарлик кўрмоқда, деди Россия Ташқи разведка хизмати директори Сергей Наришкин 26-29 май кунлари Москвада бўлиб ўтаётган Халқаро хавфсизлик форумида.
"НАТО амалда Шарқда кенг кўламли қуролли можарога тайёргарлик кўрмоқда", деди у пайшанба куни Москвада бўлиб ўтган халқаро хавфсизлик форумида.
Махсус хизмат директори НАТО "шарқий қанотда ўзининг ҳарбий салоҳиятини доимий равишда ошириб бораётганини ва у ерда юқори интенсивликдаги разведка, ўқув ва таълим фаолиятини давом эттираётганини" таъкидлади.
"Евро-Атлантика лагерида милитаризмнинг ўсиши, шубҳасиз, глобал можаро хавфини оширади", деб таъкидлади Наришкин.
"Бироқ, қайтиш нуқтасига етиб бормасликнинг олдини олиш бизнинг қўлимиздан келади. Ҳақиқий масъулият барча давлатлардан, ҳам Европа, ҳам бошқа қитъаларда, бутун инсониятни йўқ қилиши мумкин бўлган ўйин нуқтаи назаридан ўйлашни тўхтатишни ва бунинг ўрнига мулоқот, муросага келиш ва соғлом фикр орқали ўткир инқирозларга ўзаро мақбул ечимларни излашни талаб қилади", деди Наришкиш.