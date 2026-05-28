Исроил Ливан жанубидаги энг йирик шаҳарга ҳужум қилди
Исроил ҳаво кучлари Жанубий Ливандаги Тир шаҳридаги турар-жой биноларига зарба берди.
ТОШКЕНТ, 28 май - Sputnik. Исроил ҳарбий самолётлари Ливан жанубидаги Тир шаҳридаги турар-жой биноларига зарба берди, деб хабар берди тез тиббий ёрдам хизматидаги манба РИА Новости агентлигига.
"Тирдаги зарбалардан бири Сафиеддине кўчасидаги Фарес биносига тегди. Ҳозирда қидирув-қутқарув операцияси олиб борилмоқда ва ёнғинни ўчириш ишлари олиб борилмоқда", деди агентлик манбаси.
Манбага кўра, бир неча соат олдин Тирдаги Имом Ҳусайн шиа диний мажмуасига ҳам зарбалар берилган.
Чоршанба куни Исроил армияси Ливан жануби ва шарқига зарба беришда давом этди. Тир ва Набатия шаҳарлари ҳам ҳаво ҳужумларига учради.
Араб тилида сўзлашувчи Исроил армияси вакили Авичаи Адраэи ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида яна бир огоҳлантиришни эълон қилди. Бу сафар у Жанубий Ливан аҳолисини, хусусан, мамлакатнинг учинчи йирик шаҳри Тирни уйларини тарк этиб, Заҳрани дарёсидан нарига кўчиб ўтишга чақирди.
Тир Жанубий Ливандаги энг катта шаҳар ва мамлакатнинг энг муҳим тарихий марказларидан бири бўлиб, мусулмон ва насроний жамоалари яшайдиган жой ҳисобланади. Шаҳар қадимги Финикия маркази сифатида алоҳида маданий ва археологик аҳамиятга эга. Бироқ, ҳозирги кескинлашув даврида у ва унинг атрофидаги ҳудудлар мисли кўрилмаган Исроил ҳужумларига дучор бўлмоқда, бу эса тинч аҳоли ва минтақанинг тарихий меросига таҳдидни кучайтирмоқда.
