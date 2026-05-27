Россия масжидларида Қурбон ҳайити намози ўқилди

Москва Жоме масжидига ҳар йили бир неча минглаб мусулмонлар ҳайит намозини ўқиш учун келишади. Бу йилги намозда Россия мусулмонлари Махсус ҳарбий операция ҳудудидан аскарларининг соғ-саломат қайтиши учун дуо қилдилар. Қурбон байрам ёки Қурбон ҳайити (араб тилида) энг муҳим мусулмон байрамларидан биридир. У Ислом ой тақвими бўйича Зул-ҳижжа ойининг 10-кунида нишонланади ва уч кун давом этади. Маълумот учун Россияда Ислом дини энг кенг тарқалган динлардан бири бўлиб, бу ерда 15 миллионга яқин мусулмонлар яшайди.
Москва Жоме масжидига ҳар йили бир неча минглаб мусулмонлар ҳайит намозини ўқиш учун келишади.
Бу йилги намозда Россия мусулмонлари Махсус ҳарбий операция ҳудудидан аскарларининг соғ-саломат қайтиши учун дуо қилдилар.
"Биз уларнинг оилалари ва ота-оналари олдига соғ-саломат қайтишлари учун ибодат қиламиз", деди Россия Мусулмонлар диний бошқармаси раиси муфтий Равил Ғайнутдин Қурбон ҳайити муносабати билан қилган хутбасида.
Қурбон байрам ёки Қурбон ҳайити (араб тилида) энг муҳим мусулмон байрамларидан биридир. У Ислом ой тақвими бўйича Зул-ҳижжа ойининг 10-кунида нишонланади ва уч кун давом этади.
Маълумот учун Россияда Ислом дини энг кенг тарқалган динлардан бири бўлиб, бу ерда 15 миллионга яқин мусулмонлар яшайди.