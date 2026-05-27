Sputnik Ўзбекистон
Россия масжидларида Қурбон ҳайити намози ўқилди
Россия масжидларида Қурбон ҳайити намози ўқилди
Калининграддан Владивостоккача: Бугун Россия масжидларида Қурбон ҳайити намози ўқилди. 27.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
14:23 27.05.2026
Калининграддан Владивостоккача: Бугун Россия масжидларида Қурбон ҳайити намози ўқилди.
Москва жоме масжидида Қурбон ҳайити намози

Москва жоме масжидида Қурбон ҳайити намози

Москва жоме масжидида ҳайит намози

Москва жоме масжидида ҳайит намози

Москва жоме масжидида ҳайит намози

Москва жоме масжидида ҳайит намози

Москва жоме масжидида ҳайит намози

Москва жоме масжидида ҳайит намози

Россия муфтийси шайх Равил Ғайнутдин Москва жоме масжидида ҳайит намози вақтида

Россия муфтийси шайх Равил Ғайнутдин Москва жоме масжидида ҳайит намози вақтида

Қрим мусулмонлари муфтийси Эмирали Аблаев Симферополь жоме масжидида

Қрим мусулмонлари муфтийси Эмирали Аблаев Симферополь жоме масжидида

Қрим мусулмонлари муфтийси Эмирали Аблаев Симферополь жоме масжидида

Қрим мусулмонлари муфтийси Эмирали Аблаев Симферополь жоме масжидида

Қозондаги ал-Маржони масжидида Қурбон ҳайити намози

Қозондаги ал-Маржони масжидида Қурбон ҳайити намози

Қозондаги ал-Маржони масжидида Қурбон ҳайити намози

Қозондаги ал-Маржони масжидида Қурбон ҳайити намози

Қозондаги ал-Маржони масжидида Қурбон ҳайити намози

Қозондаги ал-Маржони масжидида Қурбон ҳайити намози

Москва Жоме масжидига ҳар йили бир неча минглаб мусулмонлар ҳайит намозини ўқиш учун келишади.
Бу йилги намозда Россия мусулмонлари Махсус ҳарбий операция ҳудудидан аскарларининг соғ-саломат қайтиши учун дуо қилдилар.
"Биз уларнинг оилалари ва ота-оналари олдига соғ-саломат қайтишлари учун ибодат қиламиз", деди Россия Мусулмонлар диний бошқармаси раиси муфтий Равил Ғайнутдин Қурбон ҳайити муносабати билан қилган хутбасида.
Қурбон байрам ёки Қурбон ҳайити (араб тилида) энг муҳим мусулмон байрамларидан биридир. У Ислом ой тақвими бўйича Зул-ҳижжа ойининг 10-кунида нишонланади ва уч кун давом этади.

Маълумот учун Россияда Ислом дини энг кенг тарқалган динлардан бири бўлиб, бу ерда 15 миллионга яқин мусулмонлар яшайди.
