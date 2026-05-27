https://sputniknews.uz/20260527/qurbonlik-uchun-qanday-qoy-tanlash-kerak-25946362.html
Қурбон ҳайит анъаналари
Қурбон ҳайит анъаналари
Sputnik Ўзбекистон
Қурбонлик учун қандай қўй танлаш керак?
2026-05-27T10:28+0500
2026-05-27T10:28+0500
2026-05-27T10:28+0500
инфографика
мултимедиа
қурбон ҳайити
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/06/25948818_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_78d58c441a272ae5ad8c558d9c28734a.jpg
Қурбон ҳайит – мусулмонларнинг энг улуғ байрами ҳисобланади. Ислом манбааларида айтилишига қараганда ушбу кун Иброҳим пайғамбар Оллоҳга қурбонлик келтирган куни шарафига байрам қилинади.Байрам куни тонг саҳардан мусулмонлар таҳорат қилиб, тоза кийим кийишади. Кейин масжидга бориб намоз ўқишади. Намоздан сўнг қурбонлик қилинади ва байрам дастурхони ёзилади. Қурбонликдан барча қўшниларга, камбағал ва ночорларга тарқатилади.Қурбонликка аталган ҳайвон маълум бир қоидаларга мувофиқ танлаб олинади. Касалланган, ориқ ёки қўринишида камчилликлари бор ҳайвон қурбонлик қилишга ярамайди. Қурбонликни сўйиш ҳам маълум қонун қоидаларга биноан амалга оширилиши керак.Қурбонлик учун қўйни қандай танлаш ва унинг гўштини тақсимлаш ҳақида батафсил инфографикамизда.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/06/25948818_126:19:987:665_1920x0_80_0_0_55d2de1058c267c7928a37c675a5157b.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
қурбонлик учун қандай қўй танлаш керак?
қурбонлик учун қандай қўй танлаш керак?
Қурбон ҳайит анъаналари
Қурбонлик учун қўйни қандай танлаш керак ва унинг гўшти қандай тақсимланади?
Қурбон ҳайит – мусулмонларнинг энг улуғ байрами ҳисобланади. Ислом манбааларида айтилишига қараганда ушбу кун Иброҳим пайғамбар Оллоҳга қурбонлик келтирган куни шарафига байрам қилинади.
Байрам куни тонг саҳардан мусулмонлар таҳорат қилиб, тоза кийим кийишади. Кейин масжидга бориб намоз ўқишади. Намоздан сўнг қурбонлик қилинади ва байрам дастурхони ёзилади. Қурбонликдан барча қўшниларга, камбағал ва ночорларга тарқатилади.
Қурбонликка аталган ҳайвон маълум бир қоидаларга мувофиқ танлаб олинади. Касалланган, ориқ ёки қўринишида камчилликлари бор ҳайвон қурбонлик қилишга ярамайди. Қурбонликни сўйиш ҳам маълум қонун қоидаларга биноан амалга оширилиши керак.
Қурбонлик учун қўйни қандай танлаш ва унинг гўштини тақсимлаш ҳақида батафсил инфографикамизда.