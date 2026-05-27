Ўзбекистоннинг топ-5 савдо ҳамкорлари
Sputnik Ўзбекистон
Россия ва Хитой Ўзбекистоннинг асосий савдо ҳамкорлари бўлиб қолмоқда. 27.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026 йилнинг биринчи чорагида Ўзбекистон жаҳоннинг 175дан ортиқ мамлакат билан савдо алоқаларини амалга оширди, деб хабар қилмоқда Миллий статистика қўмитаси. Бунда энг юқори улушлар Хитой (23,6%), Россия (17,2%), Қозоғистон (6,9%), Туркия (3,5%) ва Афғонистон (2,8%) ҳиссасига тўғри келди.Ўзбекистон ташқи савдо айланмаси ҳажми 26,3 млрд долларни ташкил этди. Бу ўтган йилнинг мас даврига нисбатан 5,8% кўп.
