Ўзбекистоннинг топ-5 савдо ҳамкорлари
Ўзбекистоннинг топ-5 савдо ҳамкорлари
Россия ва Хитой Ўзбекистоннинг асосий савдо ҳамкорлари бўлиб қолмоқда. 27.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-05-27T18:41+0500
18:41 27.05.2026
2026 йилнинг биринчи чорагида Ўзбекистон жаҳоннинг 175дан ортиқ мамлакат билан савдо алоқаларини амалга оширди, деб хабар қилмоқда Миллий статистика қўмитаси.

Бунда энг юқори улушлар Хитой (23,6%), Россия (17,2%), Қозоғистон (6,9%), Туркия (3,5%) ва Афғонистон (2,8%) ҳиссасига тўғри келди.

Ўзбекистон ташқи савдо айланмаси ҳажми 26,3 млрд долларни ташкил этди. Бу ўтган йилнинг мас даврига нисбатан 5,8% кўп.
