Ўзбекистон ташқи савдо айланмаси $26 миллиарддан ошди
Ташқи савдонинг энг юқори улуши Хитой ва Россияга ҳиссаига тўғри келди. 27.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-05-27T16:17+0500
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-апрел ойларида Ўзбекистон ташқи савдо айланмаси 26,3 млрд долларни ташкил этди. Бу ўтган йилнинг мас даврига нисбатан 5,8% кўп. Ташқи савдо айланмасида экспорт – 9,9 млрд долларни импорт – 16,3 млрд долларни ташкил этди.2026 йилнинг биринчи чорагида Ўзбекистон жаҳоннинг 175дан ортиқ мамлакат билан савдо алоқаларини амалга оширди. Бунда энг юқори улушлар Хитой (23,6%), Россия (17,2%), Қозоғистон (6,9%), Туркия (3,5%) ва Афғонистон (2,8%) ҳиссасига тўғри келди.
