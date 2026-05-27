АҚШ ядровий каллаклардан АЭС ёқилғиси сифатида фойдаланмоқчи
Лекин Конгрессда аксарият демократлар "Уни абадий йўқ қилиш керак" деган фикрда қолмоқда.
2026-05-27T12:55+0500
ақш
ядро қуроли
аэс
ТОШКЕНТ, 27 май — Sputnik. АҚШ ядровий каллаклардан демонтаж қилинган плутонийни АЭС ёқилғиси ишлаб чиқариш мақсадида хусусий компанияларга топширмоқчи. Бу ҳақида New York Times нашри хабар қилмоқда. Асосий баёнотлар:Режа Демократик партиянинг айрим аъзолари ва ядровий қуролни тарқатмаслик бўйича мутахассислар томонидан танқид қилинди. Улар плутоний ҳарбий мақсадларда ишлатилиши мумкинлигини ва шунинг учун қаттиқ назоратни талаб қилишини таъкидлайдилар.Танқидчилар шунингдек, плутонийни ёқилғига айлантириш бўйича аввалги уринишлар юқори харажатлар ва техник қийинчиликларга олиб келганини таъкидламоқдалар, ва "Уни абадий йўқ қилиш керак" деган фикрда қолмоқда.Режа ҳали якуний эмас ва компаниялар ҳали ҳам федерал ҳукумат билан музокара олиб боришлари керак бўлади.
12:46 27.05.2026 (янгиланди: 12:55 27.05.2026)
ТОШКЕНТ, 27 май — Sputnik. АҚШ ядровий каллаклардан демонтаж қилинган плутонийни АЭС ёқилғиси ишлаб чиқариш мақсадида хусусий компанияларга топширмоқчи. Бу ҳақида New York Times нашри хабар қилмоқда.
АҚШда Совуқ уруш давридаги ядровий қурол дастурларидан қолган 50 тоннадан ортиқ ортиқча плутоний мавжуд;
️Аввалроқ АҚШ Энергетика вазирлиги материалнинг катта қисмини суюлтириш ва кўмишни режалаштирган эди. Плутоний-239 (ядровий қуролларда ишлатиладиган изотоп) нинг ярим емирилиш даври 24 000 йилни ташкил қилади;
️Ушбу плутонийни олишга ҳаракат қилаётган баъзи стартаплар уни ёқилғига қайта ишлаш фойдалироқ бўлишини таъкидлайдилар;
️АҚШ Энергетика вазирлиги "илғор музокаралар" учун бешта стартапни танлаганини эълон қилди;
Режа Демократик партиянинг айрим аъзолари ва ядровий қуролни тарқатмаслик бўйича мутахассислар томонидан танқид қилинди. Улар плутоний ҳарбий мақсадларда ишлатилиши мумкинлигини ва шунинг учун қаттиқ назоратни талаб қилишини таъкидлайдилар.
Танқидчилар шунингдек, плутонийни ёқилғига айлантириш бўйича аввалги уринишлар юқори харажатлар ва техник қийинчиликларга олиб келганини таъкидламоқдалар, ва "Уни абадий йўқ қилиш керак" деган фикрда қолмоқда.
Режа ҳали якуний эмас ва компаниялар ҳали ҳам федерал ҳукумат билан музокара олиб боришлари керак бўлади.