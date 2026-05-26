https://sputniknews.uz/20260526/uzbekistan-gilos-south-korea-bozor-chiqish-57882983.html
Ўзбек гилоси Жанубий Корея бозорига чиқиши мумкин
Ўзбек гилоси Жанубий Корея бозорига чиқиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон гилоси Жанубий Кореянинг Lotte Mart, E-Mart ва Costco савдо тармоқларига етказиб берилиши мумкин. Дастлабки талаб ойига 5 тоннагача, нарх эса 1 кг учун 7–8 доллар деб баҳоланмоқда.
2026-05-26T18:29+0500
2026-05-26T18:29+0500
2026-05-26T18:29+0500
экспорт
импорт
савдо
қишлоқ хўжалиги
сеул
ққс
божхона
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/15/55087377_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_4730c563eb70cf119a61861dd1bb4c10.png
ТОШКЕНТ, 26 май — Sputnik. Ўзбекистон гилоси Жанубий Кореянинг йирик савдо тармоқларига кириши мумкин. Бу ҳақда Ўсимликлар карантини ва ҳимояси агентлиги матбуот хизмати хабар берди.Марказий экспорт штаби мутахассислари Ўзбекистоннинг Сеулдаги элчихонаси билан ҳамкорликда Жанубий Кореянинг Lotte Mart, E-Mart ва Costco савдо тармоқлари билан музокаралар ўтказди.Дастлабки партияда ушбу маҳсулотга талаб ойига 5 тоннагача, нарх эса 1 кг учун ўртача 7–8 доллар деб белгиланди. Бунда транспорт, божхона ва ҚҚС харажатлари инобатга олинган.Мазкур йўналишда ҳамкорлик қилиш истагидаги экспортчи корхоналар ўз тижорат таклифларини Марказий экспорт штабига тақдим этиши мумкин.
https://sputniknews.uz/20260331/south-korea-lift-suv-taminot-kelishuv-56608039.html
сеул
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/15/55087377_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_f1a7eb83fa9ce4e29dac2f49fcbf2c78.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экспорт, импорт, савдо, қишлоқ хўжалиги, сеул, ққс, божхона
экспорт, импорт, савдо, қишлоқ хўжалиги, сеул, ққс, божхона
Ўзбек гилоси Жанубий Корея бозорига чиқиши мумкин
Жанубий Кореянинг Lotte Mart, E-Mart ва Costco савдо тармоқлари Ўзбекистондан гилос импорт қилишга қизиқиш билдирган. Дастлабки партия бўйича нарх 1 кг учун 7–8 доллар атрофида баҳоланмоқда
ТОШКЕНТ, 26 май — Sputnik.
Ўзбекистон гилоси Жанубий Кореянинг йирик савдо тармоқларига кириши мумкин. Бу ҳақда Ўсимликлар карантини ва ҳимояси агентлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Марказий экспорт штаби мутахассислари Ўзбекистоннинг Сеулдаги элчихонаси билан ҳамкорликда Жанубий Кореянинг Lotte Mart, E-Mart ва Costco савдо тармоқлари билан музокаралар ўтказди.
Музокаралар давомида корейс томони Ўзбекистондан гилос импорт қилишга қизиқиш билдирган.
Дастлабки партияда ушбу маҳсулотга талаб ойига 5 тоннагача, нарх эса 1 кг учун ўртача 7–8 доллар деб белгиланди. Бунда транспорт, божхона ва ҚҚС харажатлари инобатга олинган.
Мазкур йўналишда ҳамкорлик қилиш истагидаги экспортчи корхоналар ўз тижорат таклифларини Марказий экспорт штабига тақдим этиши мумкин.