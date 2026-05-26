ЖЧ-2026 йўлланмаси шарафига Сибирда ўзбекистонлик жамоалар турнири ўтказилди
2026-05-26T11:04+0500
ТОШКЕНТ, 26 май — Sputnik. Россиянинг Сибирь федерал округида истиқомат қилаётган ватандошлар ўртасида илк бор футбол турнири ташкил этилди. Бу ҳақда “Дунё” ахборот агентлиги хабар берди.Мусобақа Ўзбекистон мустақиллигининг 35 йиллиги ҳамда миллий терма жамоанинг 2026 йилги жаҳон чемпионатига йўлланма олгани муносабати билан ўтказилди.Турнирда Новосибирск, Томск ва Кемерово вилоятларидан тўртта жамоа иштирок этди. Учрашувлар дўстона муҳит ва соғлом рақобат руҳида ўтди.Новосибирск вилоятидан маҳаллий олий таълим муассасалари талабалари, Ўзбекистон Бош консулхонаси ҳамда “Uzbekistan Airways” авиакомпаниясининг минтақадаги ваколатхонаси ходимларидан тузилган иккита жамоа қатнашди.Учинчи ўринни Новосибирск давлат архитектура-қурилиш университетининг ватандошлар жамоаси эгаллади.Ғолиб ва совриндорлар диплом ҳамда эсдалик совғалари билан тақдирланди. Тадбир якунида иштирокчиларга ўзбек миллий таоми — палов тортиқ қилинди.
мигрантлар, миграция, спорт, футбол, россия, новосибирск, мусобақа
Новосибирск, Томск ва Кемероводан келган ватандошлар жамоалари Ўзбекистон мустақиллиги ва миллий терманинг ЖЧ-2026га чиқиши муносабати билан беллашди.
ТОШКЕНТ, 26 май — Sputnik.
Россиянинг Сибирь федерал округида истиқомат қилаётган ватандошлар ўртасида илк бор футбол турнири ташкил этилди. Бу ҳақда “Дунё” ахборот агентлиги хабар берди
Мусобақа Ўзбекистон мустақиллигининг 35 йиллиги ҳамда миллий терма жамоанинг 2026 йилги жаҳон чемпионатига йўлланма олгани муносабати билан ўтказилди.
Турнирда Новосибирск, Томск ва Кемерово вилоятларидан тўртта жамоа иштирок этди. Учрашувлар дўстона муҳит ва соғлом рақобат руҳида ўтди.
Новосибирск вилоятидан маҳаллий олий таълим муассасалари талабалари, Ўзбекистон Бош консулхонаси ҳамда “Uzbekistan Airways” авиакомпаниясининг минтақадаги ваколатхонаси ходимларидан тузилган иккита жамоа қатнашди.
Финалда Кемерово вилоятидаги Кузбасс олий таълим муассасалари вакилларини мағлуб этган Томск миллий тадқиқот давлат университети талабалари ғолиб бўлди.
Учинчи ўринни Новосибирск давлат архитектура-қурилиш университетининг ватандошлар жамоаси эгаллади.
Ғолиб ва совриндорлар диплом ҳамда эсдалик совғалари билан тақдирланди. Тадбир якунида иштирокчиларга ўзбек миллий таоми — палов тортиқ қилинди.