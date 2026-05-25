Устюрт платосидаги Rally Muynak 2026: пойгадан ёрқин суратлар
Моторлар шовқини, қизиб турган Оролбўйи ҳавоси ва йўлсизликдаги кескин кураш — Rally Muynak 2026 яна экстремал спорт ишқибозларини бирлаштирди.
ТОШКЕНТ, 25 май — Sputnik. Моторлар шовқини, Оролбўйининг қизиб турган ҳавоси ва барча нарсани тезлик, чидамлилик ҳамда характер ҳал қиладиган йўл — Rally Muynak 2026 ана шундай муҳитда ўтди.
Мусобақа 7-марта ташкил этилди ва Устюртнинг йўлсиз ҳудудлари ҳамда қуриган Орол денгизи атрофидаги қумларга қарши чиқишга тайёр пойгачиларни бир жойга жамлади.
Орол денгизининг қуриган туби ва Устюрт платоси ралли-рейдлар учун энг мос табиий майдонлардан бири ҳисобланади.
Бу ерда улкан очиқ ҳудудлар, қаттиқ йўлсизлик, қум, шўрхок ерлар ва мураккаб рельеф бир пайтнинг ўзида иштирокчилардан ҳам маҳоратини, ҳам сабрини синаб кўришни талаб қилади.
Ташкилотчилар таъкидлашича, Оролбўйи Марказий Осиёда экстремал пойгалар учун энг ноодатий ва таъсирчан табиий ҳудудлардан биридир.
Бироқ Rally Muynak фақат спорт эмас. Лойиҳа яна бир муҳим ғояни ҳам илгари суради — дунёга Оролни бошқача қиёфада кўрсатиш. Бу — шафқатсиз, ўзига хос, бир вақтнинг ўзида гўзал ва сайёҳлар учун жозибали макон.
Чангга бурканган бурилишлар, йўлсизликдаги кескин кураш ва Қорақалпоғистондаги катта автоспорт муҳити — буларнинг барчаси Sputnik фототасмасида жамланган.
© Sputnik / Альмир Гильманшин
