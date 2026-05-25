Sputnik Ўзбекистон
Контракт тўлови муддати узайтирилди — бу кимларга тегишли?
Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги айрим тоифадаги абитуриентлар ва талабалар учун базавий ҳамда табақалаштирилган контракт маблағларини тўлаш муддати узайтирилганини маълум қилди.
2026-05-25T17:09+0500
2026-05-25T17:36+0500
Студент на экзамене - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.05.2026
Базавий ва табақалаштирилган контракт маблағларини тўлаш ҳамда талабалар сафига қабулни расмийлаштириш муддати 10 июнгача узайтирилди.
ТОШКЕНТ, 25 май — Sputnik. Базавий ва табақалаштирилган контракт маблағларини тўлаш муддати 2026 йил 10 июнга қадар узайтирилди. Бу ҳақда Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Маълум қилинишича, қарор абитуриентлар, уларнинг ота-оналари ва олий таълим ташкилотларининг мурожаатлари инобатга олинган ҳолда қабул қилинган.
Тўлов-контракт муддати қуйидаги тоифалар учун узайтирилди:
• бакалавриат ва магистратурада бугунги кунга қадар дарсларда қатнашиб, якуний имтиҳонларни муваффақиятли топширган абитуриентлар;
• ўқиши кўчирилган, кўчириб тикланган ва қайта тикланган талабалар.
Улар учун базавий ва табақалаштирилган тўлов-контрактнинг бир йиллик ўқитиш қийматини 100 фоиз тўлаш ҳамда талабалар сафига қабул қилишни расмийлаштиришнинг сўнгги муддати 2026 йил 10 июнгача, шу куни ҳам, узайтирилди.
Вазирлик эслатишича, амалдаги тартибга кўра, иккинчи ва ундан юқори босқич талабалари учун контракт тўлаш муддати олий таълим ташкилоти раҳбари томонидан узайтирилиши мумкин
