Rally Muynak – 2026: Орол туби бўйлаб пойга 112 спортчини бирлаштирди
16:25 24.05.2026 (янгиланди: 16:28 24.05.2026)
© Альмир Гильманшин
Мўйноқда ўтган очиқ чемпионатда спортчилар автомобиль пойгалари, мотокросс ва багги йўналишларида беллашди. Авторалли иштирокчилари 500 километрга яқин масофани босиб ўтди.
ТОШКЕНТ, 24 май — Sputnik. Қорақалпоғистоннинг Мўйноқ туманида 21–24 май кунлари Rally Muynak – 2026 Ўзбекистон очиқ чемпионати бўлиб ўтди. Бу ҳақда Sputnik Ўзбекистон мухбири хабар берди.
Уч кун давомида иштирокчилар Орол денгизининг қуриган туби бўйлаб мураккаб йўналишларни босиб ўтди.
Турнир Ўзбекистон Туризм қўмитаси ва “Ватанпарвар” ташкилоти томонидан Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси ҳамда Вазирлар Кенгаши билан ҳамкорликда ташкил этилди.
Мусобақа учта йўналишни ўз ичига олди: автомобиль пойгалари, мотокросс ва багги пойгалари. Туризм қўмитаси маълумотига кўра, Rally Muynak – 2026 Қорақалпоғистонда спорт туризмини ривожлантириш ва ҳудуднинг сайёҳлик салоҳиятини тарғиб қилишга қаратилган.
Республика техник ва амалий спорт турлари маркази бош директори Анвар Қурбониёзовнинг сўзларига кўра, бу йил мусобақада Ўзбекистоннинг турли ҳудудларидан 112 нафар спортчи иштирок этди.
“Иштирокчилар сони йил сайин ортиб бормоқда. Ўз "темир отлари" билан мусобақада қатнашиш истагидаги ёшлар ҳам кўпайяпти”, — деди Анвар Қурбониёзов.
Авторалли иштирокчилари учун асосий синов 500 километрга яқин масофани босиб ўтиш бўлди. Экипажлар йўналишнинг икки томонида жойлашган олтита махсус тезлик участкасида ўз маҳоратларини синовдан ўтказди.
Пойга бир кун давом этди. Спортчилар Орол денгизининг қуриган ҳудудлари бўйлаб белгиланган масофани босиб ўтиб, старт майдонига қайтиб келди. Туризм қўмитаси ва бошқа очиқ манбаларда мусобақа йўналиши Орол денгизининг қуриган туби ва Устюрт платоси ҳудудларини қамраб олгани қайд этилган.
Мотокросс ва багги пойгалари қисқароқ форматда ўтказилди. Мотокросс иштирокчилари 20 дақиқалик заездларда беллашди. Sputnik Ўзбекистон хабарига кўра, мотокросс ғолиблари икки тоифада — двигател ҳажми 125 куб. см гача ва 500 куб. см гача бўлган мотоцикллар ўртасида аниқланди.
Ралли иштирокчиси, автоспорт бўйича Ўзбекистон чемпиони Николай Саев трассадаги муваффақият фақат ҳайдовчининг тайёргарлигига боғлиқ эмаслигини таъкидлади.
“Трасса жуда мураккаб. Кўп нарса автомобиль ҳолатига ва омадга боғлиқ. Чунки пойгага қанчалик тайёргарлик кўрманг, бундай узоқ масофада ҳар қандай ҳолат юз бериши мумкин”, — деди Николай Саев.
Мусобақа якунида ғолиб ва совриндорлар аниқланди.
