Наманганда 50 кунлик Халқаро гуллар фестивали бошланди
Sputnik Ўзбекистон
Наманганда 65-Халқаро гуллар фестивали бошланди. Юбилей фестивали 50 кун давом этиб, гуллар кўргазмалари, автопарад, концертлар, форумлар ва халқ сайилларини қамраб олади.
2026-05-24T15:15+0500
ТОШКЕНТ, 24 май – Sputnik. Наманганда мамлакатнинг энг йирик маданий-сайёҳлик тадбирларидан бири — 65-Халқаро гуллар фестивали бошланди.Юбилей фестивали 24 майдан 12 июлгача давом этади. Расмий маълумотларга кўра, бу йилги фестиваль 50 кунлик дастурни қамраб олади ва унинг доирасида 150 дан ортиқ халқаро, республика ва минтақавий тадбирлар ўтказилиши режалаштирилган.Очилиш маросимида хорижий давлатларнинг дипломатик корпус вакиллари, инвесторлар, бизнес вакиллари, маданият ва санъат намояндалари, сайёҳлар ҳамда маҳаллий аҳоли иштирок этди.Бу йил фестиваль илк бор маҳаллалардан бошланди. Вилоятдаги 754 та маҳалла байрам муҳитига мос безатилиб, кўчалар, ҳовлилар ва жамоат жойларида гул композициялари яратилди.Меҳмонлар Бобур номидаги боғ, “Афсоналар водийси” тематик боғи ва “Янги Ўзбекистон” боғи ҳудудида яратилган гул композициялари билан танишиши мумкин.Байрам тадбирлари вилоят туманларини ҳам қамраб олади. Анъанавий “Ош байрами” ва “Лаванда фестивали” билан бирга, бу йил Мингбулоқда илк бор “Патир фестивали” ўтказилиши режалаштирилган.Ташкилотчилар жорий йилги фестивалга 50 дан ортиқ давлатдан қарийб 1 миллион нафар хорижий сайёҳ келиши кутилaётганини маълум қилган.
