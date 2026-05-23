Шавкат Мирзиёев миллий терма жамоани ЖЧга кузатиш маросимида иштирок этди
09:44 23.05.2026 (янгиланди: 10:19 23.05.2026)
Oбуна бўлиш
Президент ғалаба онларида ҳам, қийин дамларда ҳам футболчилар билан бирга бўлиб, уларни доимо қўллаб-қувватлаб келаётган юртдошларимизга раҳмат айтди.
ТОШКЕНТ, 23 май — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев миллий терма жамоани жаҳон чемпионатига кузатиш маросимида иштирок этди.
“Бунёдкор” стадионида бўлиб ўтган маросим бошида терма жамоа аъзолари майдонда саф тортди.
© Пресс-служба президента Узбекистана
1/13
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
2/13
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
3/13
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
4/13
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
5/13
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
6/13
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
7/13
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
8/13
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
9/13
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
10/13
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
11/13
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
12/13
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
13/13
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент футболчилар Ўзбекистон халқига унутилмас қувончли кунлар тақдим этганини таъкидлаб, уларга ва ота-оналари, устоз-мураббийларига миннатдорлик билдирди.
– Шуни билингки, биз доим сизлар биланмиз. Ҳақиқий ўзбекона жасорат, матонат ва иродангиз билан чиройли ва ишончли ўйин кўрсатиб, барчамизни хурсанд қиласиз деб ишонамиз, – деди Шавкат Мирзиёев.
Тадбирда шунингдек концерт дастури намойиш этилди ва миллий терма жамоанинг назорат учрашуви бўлиб ўтди.