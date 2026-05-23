Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260523/shavkat-mirziyoev-milliy-terma-jamoani-jchga-kuzatish-marosimida-ishtirok-etdi-57806091.html
Шавкат Мирзиёев миллий терма жамоани ЖЧга кузатиш маросимида иштирок этди
Шавкат Мирзиёев миллий терма жамоани ЖЧга кузатиш маросимида иштирок этди
Sputnik Ўзбекистон
Президент ғалаба онларида ҳам, қийин дамларда ҳам футболчилар билан бирга бўлиб, уларни доимо қўллаб-қувватлаб келаётган юртдошларимизга раҳмат айтди. 23.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-05-23T09:44+0500
2026-05-23T10:19+0500
футбол
жаҳон чемпионати
шавкат мирзиёев
президент
стадион
фото
жч-2026
мтж
миллий терма жамоа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/17/57803543_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_b9a59136c7e632a708fdcea3c82d1250.jpg
ТОШКЕНТ, 23 май — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев миллий терма жамоани жаҳон чемпионатига кузатиш маросимида иштирок этди. “Бунёдкор” стадионида бўлиб ўтган маросим бошида терма жамоа аъзолари майдонда саф тортди. Президент футболчилар Ўзбекистон халқига унутилмас қувончли кунлар тақдим этганини таъкидлаб, уларга ва ота-оналари, устоз-мураббийларига миннатдорлик билдирди.Тадбирда шунингдек концерт дастури намойиш этилди ва миллий терма жамоанинг назорат учрашуви бўлиб ўтди.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/17/57803543_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_f92798f5d18124811129ae9a5d70d778.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
футбол, жаҳон чемпионати, шавкат мирзиёев, президент, стадион, фото, фото, жч-2026 , мтж, миллий терма жамоа
футбол, жаҳон чемпионати, шавкат мирзиёев, президент, стадион, фото, фото, жч-2026 , мтж, миллий терма жамоа

Шавкат Мирзиёев миллий терма жамоани ЖЧга кузатиш маросимида иштирок этди

09:44 23.05.2026 (янгиланди: 10:19 23.05.2026)
Oбуна бўлиш
Президент ғалаба онларида ҳам, қийин дамларда ҳам футболчилар билан бирга бўлиб, уларни доимо қўллаб-қувватлаб келаётган юртдошларимизга раҳмат айтди.
ТОШКЕНТ, 23 май — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев миллий терма жамоани жаҳон чемпионатига кузатиш маросимида иштирок этди.
“Бунёдкор” стадионида бўлиб ўтган маросим бошида терма жамоа аъзолари майдонда саф тортди.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев миллий терма жамоани ЖЧга кузатиш маросимида - Sputnik Ўзбекистон
1/13
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев миллий терма жамоани ЖЧга кузатиш маросимида - Sputnik Ўзбекистон
2/13
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев миллий терма жамоани ЖЧга кузатиш маросимида - Sputnik Ўзбекистон
3/13
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев миллий терма жамоани ЖЧга кузатиш маросимида - Sputnik Ўзбекистон
4/13
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев миллий терма жамоани ЖЧга кузатиш маросимида - Sputnik Ўзбекистон
5/13
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев миллий терма жамоани ЖЧга кузатиш маросимида - Sputnik Ўзбекистон
6/13
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев миллий терма жамоани ЖЧга кузатиш маросимида - Sputnik Ўзбекистон
7/13
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев миллий терма жамоани ЖЧга кузатиш маросимида - Sputnik Ўзбекистон
8/13
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев миллий терма жамоани ЖЧга кузатиш маросимида - Sputnik Ўзбекистон
9/13
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев миллий терма жамоани ЖЧга кузатиш маросимида - Sputnik Ўзбекистон
10/13
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев миллий терма жамоани ЖЧга кузатиш маросимида - Sputnik Ўзбекистон
11/13
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев миллий терма жамоани ЖЧга кузатиш маросимида - Sputnik Ўзбекистон
12/13
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев миллий терма жамоани ЖЧга кузатиш маросимида - Sputnik Ўзбекистон
13/13
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент футболчилар Ўзбекистон халқига унутилмас қувончли кунлар тақдим этганини таъкидлаб, уларга ва ота-оналари, устоз-мураббийларига миннатдорлик билдирди.
– Шуни билингки, биз доим сизлар биланмиз. Ҳақиқий ўзбекона жасорат, матонат ва иродангиз билан чиройли ва ишончли ўйин кўрсатиб, барчамизни хурсанд қиласиз деб ишонамиз, – деди Шавкат Мирзиёев.
Тадбирда шунингдек концерт дастури намойиш этилди ва миллий терма жамоанинг назорат учрашуви бўлиб ўтди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0