Ўзбекистонда биринчи масофавий робот жарроҳлик операцияси ўтказилди
Беш минг километр масофадан туриб бажарилган ноёб операция жараёнини Хитой ва ўзбекистонлик кўплаб ёш мутахассислар онлайн кузатиб борди. 23.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-05-23T11:50+0500
ТОШКЕНТ, 23 май — Sputnik. Ўзбекистонда биринчи марта масофавий робот жарроҳлик операцияси бажарилди. Бу ҳақда ССВ матбуот хизмати хабар қилмоқда. Ушбу технологик мураккаб операция академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази мутахассислари томонидан муваффақиятли амалга оширилди.Беш минг километр масофадан туриб бажарилган ноёб операция жараёнини Хитой ва ўзбекистонлик кўплаб ёш мутахассислар онлайн кузатиб борди.Робот жарроҳлик — бу инсон ақлу заковати, тиббиёт ва рақамли тараққиётнинг ўзаро уйғунлигидир. У — шифокорга энг нозик ҳаракатларни ҳам юқори даражада аниқлик билан бажаришга кўмаклашиб, беморга кам жароҳат етказиши ҳамда қисқа муддатда тикланиш имконини беради. Энг муҳими, энди шифокор ва бемор орасидаги масофа - чегара эмас. , албатта, бу Ўзбекистон хирургияси тарихида янги саҳифа. Айтиш лозимки, бундай робот жарроҳлик операциялари дунёнинг саноқли давлатларидагина ўтказилади.Операцияни ўтказиш учун юқори тезликдаги интернет тармоғи, замонавий технологиялар ҳамда юқори малакали мутахассисларни талаб этади. Энди Ўзбекистон ҳам ана шу илғор мамлакатлар сафидан ўрин олди.
Хитойнинг Ухань шаҳридаги "Робот жарроҳлиги ҳафталиги – 2026" халқаро конференцияси доирасида ўтказилган мазкур ноёб амалиёт ёш жарроҳ Абдурашид Абдукаримов томонидан юртимизда даволанаётган уч нафар беморда масофадан туриб бажарилди.
