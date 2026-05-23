ФХХ Белгород вилоятида терактнинг олдини олди
Украина хавфсизлик хизматлари томонидан алданган аёл одам гавжум жойга бомба олиб бориши керак бўлган. 23.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 23 май — Sputnik. ФХХ Киев режими томонидан Белгород вилоятида режалаштирилган йирик террористик ҳужумни тўхтатиб қолди, деб хабар қилмоқда РИА Новости.
"Федерал хавфсизлик хизмати Белгород вилоятида Украина махсус хизматлари томонидан ёлланган маҳаллий аҳоли иштирокидаги террористик ҳужумга уринишнинг олди олинди", дейилади хабарда.
Хабарга кўра, дастлаб аёл украиналик фирибгарлар таъсирида катта миқдордаги пулларини "хавфсиз ҳисоб рақамига" ўтказган. Кейин у билан ўзини Россия ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ходими деб таништирган номаълум шахслар боғланишган. Улар уни пулни қайтариш учун "жиноятчиларни қўлга олиш" операциясида иштирок этишга кўндиришган.
Россиялик аёл бомбани яширинган жойидан олиб чиқиб, жамоат жойига олиб бориши керак эди — у ерда украиналиклар уни аёл билан бирга портлатишни режалаштиришган. Бироқ, у ҳушёрликни сақлаб, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари билан боғланди ва охир-оқибат жиноятнинг олди олинди. Ҳозирда ташкилотчилар ва уларнинг шерикларини қидириш ишлари олиб борилмоқда.
ФХХ ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ва ҳукумат амалдорлари ҳеч қачон хабар алмашиш иловалари орқали қўнғироқ қилмаслигини, СМС орқали код сўрамаслигини ёки одамлардан масофадан туриб тергов операцияларида иштирок этишни сўрамаслигини яна бир бор эслатди.