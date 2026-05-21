https://sputniknews.uz/20260521/eaeu-sanoat-zanjirlar-kuchaytirish-57841291.html
ЕОИИ импортга қарамликни камайтириш учун саноат занжирларини кучайтиради
ЕОИИ импортга қарамликни камайтириш учун саноат занжирларини кучайтиради
Sputnik Ўзбекистон
ЕОИИда қайта ишлаш саноати маҳсулотлари бозорида ўзаро кооперация таъминоти улуши атиги 3 фоизни ташкил этмоқда. ЕИК саноат алоқаларини кенгайтириш ва қўшма лойиҳаларни қўллаб-қувватлаш зарурлигини таъкидлади.
2026-05-21T17:41+0500
2026-05-21T17:41+0500
2026-05-25T10:43+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
ҳамкорлик
импорт
экспорт
тўқимачилик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/19/57841125_0:61:1401:849_1920x0_80_0_0_e374a3f86694eb05337b61b1472a16e0.jpg
ТОШКЕНТ, 21 май — Sputnik. ЕОИИ давлатларида саноат кооперациясини кенгайтириш ва импортга қарамликни камайтириш масалалари Евроосиё иқтисодий комиссиясида муҳокама қилинди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.Комиссия штаб-квартирасида 22 май куни бўлиб ўтган илмий-амалий конференцияда саноат салоҳияти, тармоқ ихтисослашуви, технологик имкониятлар ва ЕОИИ доирасида кооперация занжирларини шакллантириш масалалари кўриб чиқилди.ЕИК саноат ва агросаноат комплекси вазири Гоар Барсегяннинг айтишича, сўнгги йилларда саноат кооперацияси ЕОИИ интеграция кун тартибининг муҳим қисмига айланган. Аммо қайта ишлаш саноати маҳсулотлари бозорида ўзаро кооперация таъминоти улуши ҳозирча атиги 3 фоизни ташкил этмоқда.Бу йўналишда уч ва ундан ортиқ аъзо давлат корхоналари иштирокидаги кооперация лойиҳаларини қўллаб-қувватлаш механизми ишга туширилган. У кредитлар бўйича асосий ставканинг 100 фоизини ЕОИИ бюджетидан субсидиялашни назарда тутади.ЕИК Саноат сиёсати департаменти директори Николай Кушнарев тайёр маҳсулот етказиб беришдан компонентлар, узеллар ва технологик операциялар даражасида барқарор алоқаларга ўтиш зарурлигини таъкидлади.Устувор йўналишлар сифатида машинасозлик, электр ускуналари ишлаб чиқариш, автомобилсозлик, кимё ва фармацевтика, тўқимачилик ҳамда чарм-пойабзал саноати қайд этилди.
https://sputniknews.uz/20260421/uzbekistan-eaeu-iqtisodiyotlar-57041419.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/19/57841125_94:0:1306:909_1920x0_80_0_0_f3c0ee695446236e3eb27c4296927bf0.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еоии, еик, ҳамкорлик, импорт, экспорт, тўқимачилик
еоии, еик, ҳамкорлик, импорт, экспорт, тўқимачилик
ЕОИИ импортга қарамликни камайтириш учун саноат занжирларини кучайтиради
17:41 21.05.2026 (янгиланди: 10:43 25.05.2026)
ЕИКда ЕОИИ давлатларининг саноат салоҳияти, импортга қарамликни камайтириш ва қўшма ишлаб чиқариш занжирларини ривожлантириш муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 21 май — Sputnik.
ЕОИИ давлатларида саноат кооперациясини кенгайтириш ва импортга қарамликни камайтириш масалалари Евроосиё иқтисодий комиссиясида муҳокама қилинди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.
Комиссия штаб-квартирасида 22 май куни бўлиб ўтган илмий-амалий конференцияда саноат салоҳияти, тармоқ ихтисослашуви, технологик имкониятлар ва ЕОИИ доирасида кооперация занжирларини шакллантириш масалалари кўриб чиқилди.
ЕИК саноат ва агросаноат комплекси вазири Гоар Барсегяннинг айтишича, сўнгги йилларда саноат кооперацияси ЕОИИ интеграция кун тартибининг муҳим қисмига айланган. Аммо қайта ишлаш саноати маҳсулотлари бозорида ўзаро кооперация таъминоти улуши ҳозирча атиги 3 фоизни ташкил этмоқда.
Унинг таъкидлашича, бу ишлаб чиқариш алоқалари етарлича диверсификация қилинмаганини кўрсатади. Шу боис ЕОИИ мамлакатлари қўшма лойиҳаларни кенгайтириш, технологик занжирлар яратиш ва муҳим саноат тармоқларида импортга қарамликни камайтиришга эътибор қаратмоқда.
Бу йўналишда уч ва ундан ортиқ аъзо давлат корхоналари иштирокидаги кооперация лойиҳаларини қўллаб-қувватлаш механизми ишга туширилган. У кредитлар бўйича асосий ставканинг 100 фоизини ЕОИИ бюджетидан субсидиялашни назарда тутади.
ЕИК Саноат сиёсати департаменти директори Николай Кушнарев тайёр маҳсулот етказиб беришдан компонентлар, узеллар ва технологик операциялар даражасида барқарор алоқаларга ўтиш зарурлигини таъкидлади.
Устувор йўналишлар сифатида машинасозлик, электр ускуналари ишлаб чиқариш, автомобилсозлик, кимё ва фармацевтика, тўқимачилик ҳамда чарм-пойабзал саноати қайд этилди.