https://sputniknews.uz/20260520/central-asia-switzerland-turmush-daraja-erishish-57720064.html
Аъзамов: Марказий Осиё Швейцария каби юқори турмуш даражасига эриша олади
Музаффар Аъзамов Марказий Осиё давлатлари келишилган савдо сиёсатини ишлаб чиқиши кераклигини айтди. Унинг фикрича, минтақа узоқ муддатда Швейцария ютуқларини такрорлаши мумкин.
2026-05-20T17:46+0500
ТОШКЕНТ, 20 май — Sputnik. Марказий Осиё мамлакатлари жадал ва тизимли ривожланиш учун келишилган савдо сиёсатини ишлаб чиқиши керак. Бу ҳақда Электрон тижорат ассоциацияси раиси Музаффар Аъзамов халқаро ПЛАС-Форум доирасида маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.Унинг сўзларига кўра, ҳозир Ўзбекистонда ва Қозоғистондан ташқари Марказий Осиёнинг бошқа мамлакатларида савдо тўғрисида алоҳида қонун мавжуд эмас. Шу каби ҳолат Кавказорти давлатлари, Афғонистон ва Мўғулистонда ҳам кузатилади.Аъзамовнинг таъкидлашича, минтақа давлатлари ўзаро савдо қоидалари, электрон тижорат, логистика ва божхона жараёнларини мувофиқлаштирса, узоқ муддатда денгизга чиқиш имконияти йўқлиги асосий тўсиқ бўлмайди.Форумда электрон тижорат инфратузилмасини ривожлантириш масалалари ҳам муҳокама қилинди. Истиқболли лойиҳалар миллий агентлиги электрон тижоратни ривожлантириш ва тартибга солиш бошқармаси бошлиғи ўринбосари Аҳмаджон Жўраевнинг маълум қилишича, 1 июлдан Ўзбекистонда бонд омборлари жорий этилади.Бундай омборлар импорт қилинадиган товарларни бож ва солиқлар тўлангунга қадар божхона назорати остида вақтинча сақлаш учун махсус майдон ҳисобланади.Жўраевнинг айтишича, агентлик томонидан “Бонд омборларини ташкил этиш қоидалари ва реестрни юритиш қоидалари” лойиҳаси тайёрланган.
Электрон тижорат ассоциацияси раиси кўра, Марказий Осиё давлатлари келишилган савдо сиёсатини ишлаб чиқса, денгизга чиқмасдан ҳам юқори иқтисодий натижаларга эриша олади.
