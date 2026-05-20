https://sputniknews.uz/20260520/cannes-gran-pri-film-ijodkorlar-mukofot-57701574.html

Каннда Гран-при олган фильм ижодкорлари мукофотланди — у нима ҳақида?

Каннда Гран-при олган фильм ижодкорлари мукофотланди — у нима ҳақида?

Sputnik Ўзбекистон

Президент фармони билан Канндаги инклюзив кинофестивалда Гран-при олган “Қадам. Қуёш боласи Юсуф” фильми ижодкорлари “Келажак бунёдкори” медали билан тақдирланди. Картина она меҳри ва боланинг жамиятга қўшилиши ҳақида.

2026-05-20T09:17+0500

2026-05-20T09:17+0500

2026-05-20T09:59+0500

маданият

ўзбекистон

фильм

ўзбек кино

кино

режиссер

фестивал

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/14/57701026_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3c5c7ebbbd287d6b76b54c9213b151e2.jpg

ТОШКЕНТ, 20 май — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Канндаги инклюзив фильмлар халқаро фестивалида Гран-прини қўлга киритган “Қадам. Қуёш боласи Юсуф” қисқа метражли фильми ижодкорларини “Келажак бунёдкори” медали билан мукофотлади. Тегишли қарор президентнинг расмий сайтида эълон қилинди.Мукофотга сценарист ва кинорежиссёр Суҳроб Қодиров ҳамда ВГИКнинг Тошкент филиали талабаси, кинорежиссёр Дилшодбек Усмонов сазовор бўлди.Фестиваль асосий Канн кинофестивалининг расмий танлов дастури эмас, балки у билан бир вақтда ўтказиладиган мустақил инклюзив кинофестивалдир.“Қадам. Қуёш боласи Юсуф” фильми она ва фарзанд меҳри, сабр, жамиятдаги тушунмовчиликларга қарши кураш ҳақида ҳикоя қилади. Бош қаҳрамон Юсуф — Даун синдромли бола. У мусиқага меҳр қўйган, ҳаётга ишонч билан қарайди. Онаси Зилола эса фарзандининг жамиятда ўз ўрнига эга эканини исботлашга ҳаракат қилади.Фильм Кинематография агентлиги буюртмаси асосида “Ёшлик” киностудиясида суратга олинган.

https://sputniknews.uz/20251201/uzbekistan-film-london-siffa-mukofot-53848154.html

ўзбекистон

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Янгиликлар

uz_UZ

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Ўзбекистон

маданият, ўзбекистон, фильм, ўзбек кино, кино, режиссер, фестивал