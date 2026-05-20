Каннда Гран-при олган фильм ижодкорлари мукофотланди — у нима ҳақида?
Президент фармони билан Канндаги инклюзив кинофестивалда Гран-при олган “Қадам. Қуёш боласи Юсуф” фильми ижодкорлари “Келажак бунёдкори” медали билан тақдирланди. Картина она меҳри ва боланинг жамиятга қўшилиши ҳақида.
2026-05-20T09:17+0500
2026-05-20T09:59+0500
09:17 20.05.2026 (янгиланди: 09:59 20.05.2026)
© Министерство культуры
Канндаги инклюзив кинофестивалда бош совринни олган “Қадам. Қуёш боласи Юсуф” фильми она меҳри ва Даун синдромли боланинг жамиятда ўз ўрнини топиши ҳақида.
ТОШКЕНТ, 20 май — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Канндаги инклюзив фильмлар халқаро фестивалида Гран-прини қўлга киритган “Қадам. Қуёш боласи Юсуф” қисқа метражли фильми ижодкорларини “Келажак бунёдкори” медали билан мукофотлади. Тегишли қарор президентнинг расмий сайтида эълон қилинди.
Мукофотга сценарист ва кинорежиссёр Суҳроб Қодиров ҳамда ВГИКнинг Тошкент филиали талабаси, кинорежиссёр Дилшодбек Усмонов сазовор бўлди.
Картина Франциянинг Канн шаҳрида ўтказилган Festival International du Film Inclusif ENTRE DEUX... CANNES фестивалида бош соврин — Гран-прини қўлга киритган.
Фестиваль асосий Канн кинофестивалининг расмий танлов дастури эмас, балки у билан бир вақтда ўтказиладиган мустақил инклюзив кинофестивалдир.
“Қадам. Қуёш боласи Юсуф” фильми она ва фарзанд меҳри, сабр, жамиятдаги тушунмовчиликларга қарши кураш ҳақида ҳикоя қилади. Бош қаҳрамон Юсуф — Даун синдромли бола. У мусиқага меҳр қўйган, ҳаётга ишонч билан қарайди. Онаси Зилола эса фарзандининг жамиятда ўз ўрнига эга эканини исботлашга ҳаракат қилади.
Фильм Кинематография агентлиги буюртмаси асосида “Ёшлик” киностудиясида суратга олинган.
