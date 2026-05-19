Хорижликлар Ўзбекистон иқтисодиётининг қайси соҳаларига кўпроқ қизиқиш билдирмоқда?
Ўзбекистонда хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналар сони 2026 йил 1 май ҳолатига 19 490 тага етди. Бир йилда ўсиш 3 483 та ёки 21,8 фоизни ташкил этди.
2026-05-19T16:22+0500
Ўзбекистонда 2026 йил 1 май ҳолатига хорижий инвестициялар иштирокида фаолият юритаётган корхоналар сони 19 490 тани ташкил этди. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълум қилди.2025 йилнинг мос даврига нисбатан бундай корхоналар сони 3 483 тага ёки 21,8 фоизга ошган.Ўсиш асосан савдо, саноат ва қурилиш соҳалари ҳиссасига тўғри келди. Хусусан, савдо соҳасида хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналар сони 5 791 тадан 6 967 тага кўпайган.Саноатда бу кўрсаткич 3 341 тадан 3 860 тага, қурилиш соҳасида эса 1 183 тадан 1 598 тага етган.Шу тариқа, хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналар сони бўйича савдо соҳаси етакчи ўринни сақлаб қолмоқда. Кейинги ўринларда саноат ва қурилиш тармоқлари турибди.
