Ўзбекистонга энг кўп қайси давлатлардан кўчиб келишган — топ-5
2026 йилнинг январь–март ойларида Ўзбекистонга 721 киши доимий яшаш учун кўчиб келди. Уларнинг 34,1 фоизи Россиядан, 19,7 фоизи Қозоғистондан келган.
2026-05-19T19:22+0500
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-март ойларида Ўзбекистонга хорижий давлатлардан 721 киши доимий яшаш мақсадида кўчиб келган.Кўчиб келганларнинг энг катта қисми Россия ҳиссасига тўғри келган — 34,1 фоиз. Кейинги ўринларда Қозоғистон — 19,7 фоиз ва Тожикистон — 12,2 фоиз.Ҳудудлар кесимида энг юқори кўрсаткич Тошкент шаҳрида қайд этилган — 454 нафар. Бу умумий кўчиб келганларнинг қарийб 63 фоизини ташкил этади.
19:22 19.05.2026
Кўчиб келаётганларнинг энг катта қисмини россияликлар ташкил этади.
