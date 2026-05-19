Роналду Португалиянинг ЖЧ-2026 таркибига кирди — у Ўзбекистонга қарши ўйнаши мумкин

ТОШКЕНТ, 19 май — Sputnik. Португалия терма жамоаси ҳужумчиси Криштиану Роналду 2026 йилги жаҳон чемпионати учун якуний таркибга киритилди. Бу ҳақда бу ҳақда терма жамоанинг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида хабар берилди.Шу тариқа, Роналду фаолиятида олтинчи жаҳон чемпионатида иштирок этиш имконига эга бўлди. Агар у турнирда майдонга тушса, олтита мундиалда ўйнаган биринчи футболчилардан бирига айланиши мумкин.Роналду ҳозиргача бешта жаҳон чемпионатида иштирок этган. Унинг бу борадаги кўрсаткичи Лионель Месси, Антонио Карбахал, Рафаэл Маркес ва Лотар Маттеус натижалари билан бир қаторда туради.Жаҳон чемпионатларида Роналду 22 та ўйинда 8 та гол урган. Португалия терма жамоаси унинг иштирокидаги энг яхши натижасини 2006 йилги мундиалда қайд этган — ўшанда жамоа тўртинчи ўринни эгаллаган.2022 йилги жаҳон чемпионатида эса Португалия чорак финалда Марокашга 0:1 ҳисобида ютқазиб, мусобақани тарк этган.41 ёшли Роналду беш карра “Олтин тўп” соҳиби, Чемпионлар лигасининг беш карра ғолиби, Европа чемпиони ва Миллатлар лигаси ғолиби ҳисобланади. У 2022 йил декабридан буён Саудия Арабистонининг “Ал-Наср” клубида тўп сурмоқда.
Португалия ЖЧ-2026 гуруҳ босқичида Ўзбекистон, Колумбия ва Конго ДР терма жамоаларига қарши баҳс олиб боради. Бу эса ўзбекистонлик футболчилар жаҳон футболи юлдузларидан бирига қарши майдонга тушиши мумкинлигини англатади.
2026 йилги жаҳон чемпионати АҚШ, Канада ва Мексикада бўлиб ўтади. Турнир 11 июндан 19 июлгача давом этади ва унда илк бор 48 та терма жамоа иштирок этади. Бу маълумот ФИФА тақвими ва расмий турнир формати билан ҳам мос келади. Ўзбекистон ҳам тарихда илк бор жаҳон чемпионатига чиққан.