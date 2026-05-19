Ҳусанов “Ман Сити”да мавсум ўйинчиси учун якуний учликка кирди — овоз бериш давом этмоқда
Бу соврин учун ўзбекистонлик футболчи Жереми Доку ва Нико О Райли билан кураш олиб боради.
2026-05-19T11:32+0500
11:24 19.05.2026 (янгиланди: 11:32 19.05.2026)
Бу соврин учун ўзбекистонлик футболчи Жереми Доку ва Нико О Райли билан кураш олиб боради.
ТОШКЕНТ, 19 май — Sputnik
. “Манчестер Сити” 2025/26 йилги мавсумнинг энг яхши футболчиси соврини учун якуний уч номзодни эълон қилди
. Улар орасида Ўзбекистон терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов ҳам бор.
Клуб расмий сайтига кўра, мухлислар овоз беришидан сўнг узун рўйхат якуний учликка қисқартирилган. Соврин учун Жереми Доку, Абдуқодир Ҳусанов ва Нико О Райли кураш олиб боради. Ғолибни аниқлаш учун овоз бериш “Манчестер Сити” расмий сайтида давом этмоқда.
Клуб Ҳусановнинг 2025/26 йилги мавсумини “ажойиб ўсиш мавсуми” сифатида баҳолади. Қайд этилишича, ўзбекистонлик ҳимоячи “Ланс”дан “Манчестер Сити”га ўтганидан кейин жамоа ҳимоясини кучайтиришга ёрдам берди.
“Манчестер Сити” Ҳусановнинг тезлиги, яккакурашлардаги қатъияти ва майдонни яхши ҳис қилиши уни якуний учликка олиб чиққан муҳим жиҳатлардан бўлганини таъкидлади.
Клуб сайтида Пеп Гвардиола ҳам унинг ривожланишидан мамнун экани қайд этилиб, мураббий Ҳусановни “энг яхши трансферлардан бири” ва “алоҳида иқтидорли футболчи” деб атагани келтирилган.
Абдуқодир Ҳусанов жорий мавсумда “Манчестер Сити” сафида 33 та ўйинда майдонга тушди. У Англия Лига кубоги ва Англия кубогидаги ғалабаларда ҳам жамоага ёрдам берди. Шунингдек, Ҳусанов январь ва март ойларида клубнинг ойнинг энг яхши футболчиси совринини қўлга киритган.
Овоз бериш учун мухлислар “Манчестер Сити” расмий сайтидаги махсус саҳифага кириб, пастки қисмдаги сўровномада
ўз номзодини танлаши керак.