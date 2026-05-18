Ўзбекистонда энг кўп корхона ташкил этган топ-5 давлат
Sputnik Ўзбекистон
1 май ҳолатига Ўзбекистонда хорижий инвестициялар иштирокида 19 490 та корхона фаолият юритмоқда. Уларнинг энг кўпи Хитой капитали иштирокида ташкил этилган. 18.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда 2026 йил 1 май ҳолатига хорижий инвестициялар иштирокида фаолият юритаётган корхоналар сони 19 490 тани ташкил этди. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълум қилди.Шундан 4 427 таси қўшма корхона, 15 063 таси эса хорижий корхоналар ҳиссасига тўғри келади.Давлатлар кесимида энг юқори кўрсаткич Хитойга тегишли. Хитой капитали иштирокидаги корхоналар сони 5 615 тани ташкил этиб, умумий кўрсаткичнинг 28,8 фоизига тенг бўлди.Кейинги ўринларда Россия — 3 308 та, Туркия — 2 216 та, Қозоғистон — 1 259 та ва Жанубий Корея — 721 та корхона билан қайд этилган.Бироқ қўшма корхоналар сони бўйича етакчи ўринни Россия эгаллайди. Россия капитали иштирокида 909 та қўшма корхона фаолият юритмоқда. Бу кўрсаткич Хитойда 788 та, Туркияда эса 502 тани ташкил этади.Батафсил - Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
