"Заррин иплар мусиқаси" — Бахшилло Жумаев ижодига бағишланган кўргазма очилди
Ўзбекистон халқ устаси Бахшилло Жумаевнинг 70 йиллигига бағишланган “Заррин иплар мусиқаси” ижодий кўргазмаси очилди. Унда зардўзлик санъатининг ноёб намуналари ва миллий либосларни акс эттирувчи экспонатлар намойиш этилмоқда
III Халқаро зардўзлик ва заргарлик фестивали доирасида Бухоро шаҳрида Ўзбекистон халқ устаси, таниқли зардўз ҳунарманд Бахшилло Жумаев таваллудининг 70 йиллигига бағишланган “Заррин иплар мусиқаси” ижодий кўргазмаси ва фотокўргазмаси очилди.
Мазкур маданий лойиҳа орқали устоз ҳунарманднинг кўп йиллик ижодий фаолияти, ўзбек миллий амалий санъатини ривожлантиришдаги хизматлари ҳамда Бухоро зардўзлик мактабининг ноёб анъаналари намойиш этилмоқда.
Экспозициядан Бахшилло Жумаев томонидан яратилган энг сара асарлар ўрин олган. Улар орасида йирик ҳажмдаги зардўзлик намуналари, халқаро кўргазма ва танловларда иштирок этган ижодий ишлар, анъанавий Бухоро либослари, миллий урф-одат ва маросимларни акс эттирувчи ноёб буюмлар бор.
Кўргазманинг алоҳида қисми “Етти гўзал” деб номланади. Унда миллий нафосат ва бадиий ечим уйғунлигини ифода этувчи асарлар жамланган.
Экспозициянинг яна бир муҳим бўлими ўзбек халқининг тўй ва чимилдуқ анъаналарига бағишланган. Унда миллий либослар, бош кийимлар, чимилдуқ жиҳозлари ҳамда халқ удумларини акс эттирувчи 25 га яқин тарихий ва амалий санъат намунаси намойиш қилинмоқда.
Кўргазма доирасида зардўзлик ва заргарлик санъатининг анъанавий технологиялари, зар ип билан ишлаш услублари, қадимий нақш ва безак турлари ҳам кенг жамоатчилик эътиборига ҳавола этилди.
Фотокўргазма эса томошабинларга ўзбек ҳунармандчилигининг нафис ва бетакрор жиҳатларини тарихий нигоҳ орқали кўриш имконини беради.
“Бундай кўргазмалар миллий ҳунармандчилик меросини асраб-авайлаш, уни халқаро миқёсда тарғиб қилиш ва ёш авлод қалбида миллий қадриятларга ҳурмат туйғусини мустаҳкамлашда муҳим аҳамият касб этади”.
"Музыка золотых нитей" — в Бухаре проходит выставка, посвященная работам Бахшилло Джумаева