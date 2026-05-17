Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260517/zarrin-iplar-musiqa--baxshillo-jumaev-ijod-korgazma-57644852.html
"Заррин иплар мусиқаси" — Бахшилло Жумаев ижодига бағишланган кўргазма очилди
"Заррин иплар мусиқаси" — Бахшилло Жумаев ижодига бағишланган кўргазма очилди
Sputnik Ўзбекистон
Бухорода Ўзбекистон халқ устаси Бахшилло Жумаевнинг 70 йиллигига бағишланган “Заррин иплар мусиқаси” кўргазмаси очилди. Унда зардўзлик санъати намуналари, миллий либослар ва тўй анъаналарига оид экспонатлар намойиш этилмоқда.
2026-05-17T19:21+0500
2026-05-17T19:21+0500
кўргазма
заргарлик буюмлари
фестивал
ўзбекистон
санъат
бухоро
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/11/57638409_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_be2a40ec129bbb9fe5a203b0922db172.jpg
III Халқаро зардўзлик ва заргарлик фестивали доирасида Бухоро шаҳрида Ўзбекистон халқ устаси, таниқли зардўз ҳунарманд Бахшилло Жумаев таваллудининг 70 йиллигига бағишланган “Заррин иплар мусиқаси” ижодий кўргазмаси ва фотокўргазмаси очилди.Мазкур маданий лойиҳа орқали устоз ҳунарманднинг кўп йиллик ижодий фаолияти, ўзбек миллий амалий санъатини ривожлантиришдаги хизматлари ҳамда Бухоро зардўзлик мактабининг ноёб анъаналари намойиш этилмоқда.Экспозициядан Бахшилло Жумаев томонидан яратилган энг сара асарлар ўрин олган. Улар орасида йирик ҳажмдаги зардўзлик намуналари, халқаро кўргазма ва танловларда иштирок этган ижодий ишлар, анъанавий Бухоро либослари, миллий урф-одат ва маросимларни акс эттирувчи ноёб буюмлар бор.Экспозициянинг яна бир муҳим бўлими ўзбек халқининг тўй ва чимилдуқ анъаналарига бағишланган. Унда миллий либослар, бош кийимлар, чимилдуқ жиҳозлари ҳамда халқ удумларини акс эттирувчи 25 га яқин тарихий ва амалий санъат намунаси намойиш қилинмоқда.Кўргазма доирасида зардўзлик ва заргарлик санъатининг анъанавий технологиялари, зар ип билан ишлаш услублари, қадимий нақш ва безак турлари ҳам кенг жамоатчилик эътиборига ҳавола этилди.Фотокўргазма эса томошабинларга ўзбек ҳунармандчилигининг нафис ва бетакрор жиҳатларини тарихий нигоҳ орқали кўриш имконини беради.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/11/57638409_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_daefd39635c81658530c19356f58e75b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
кўргазма, заргарлик буюмлари, фестивал, ўзбекистон, санъат, бухоро, фото
кўргазма, заргарлик буюмлари, фестивал, ўзбекистон, санъат, бухоро, фото

"Заррин иплар мусиқаси" — Бахшилло Жумаев ижодига бағишланган кўргазма очилди

19:21 17.05.2026
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон халқ устаси Бахшилло Жумаевнинг 70 йиллигига бағишланган “Заррин иплар мусиқаси” ижодий кўргазмаси очилди. Унда зардўзлик санъатининг ноёб намуналари ва миллий либосларни акс эттирувчи экспонатлар намойиш этилмоқда
III Халқаро зардўзлик ва заргарлик фестивали доирасида Бухоро шаҳрида Ўзбекистон халқ устаси, таниқли зардўз ҳунарманд Бахшилло Жумаев таваллудининг 70 йиллигига бағишланган “Заррин иплар мусиқаси” ижодий кўргазмаси ва фотокўргазмаси очилди.
Мазкур маданий лойиҳа орқали устоз ҳунарманднинг кўп йиллик ижодий фаолияти, ўзбек миллий амалий санъатини ривожлантиришдаги хизматлари ҳамда Бухоро зардўзлик мактабининг ноёб анъаналари намойиш этилмоқда.
Экспозициядан Бахшилло Жумаев томонидан яратилган энг сара асарлар ўрин олган. Улар орасида йирик ҳажмдаги зардўзлик намуналари, халқаро кўргазма ва танловларда иштирок этган ижодий ишлар, анъанавий Бухоро либослари, миллий урф-одат ва маросимларни акс эттирувчи ноёб буюмлар бор.
Кўргазманинг алоҳида қисми “Етти гўзал” деб номланади. Унда миллий нафосат ва бадиий ечим уйғунлигини ифода этувчи асарлар жамланган.
Экспозициянинг яна бир муҳим бўлими ўзбек халқининг тўй ва чимилдуқ анъаналарига бағишланган. Унда миллий либослар, бош кийимлар, чимилдуқ жиҳозлари ҳамда халқ удумларини акс эттирувчи 25 га яқин тарихий ва амалий санъат намунаси намойиш қилинмоқда.
Кўргазма доирасида зардўзлик ва заргарлик санъатининг анъанавий технологиялари, зар ип билан ишлаш услублари, қадимий нақш ва безак турлари ҳам кенг жамоатчилик эътиборига ҳавола этилди.
Фотокўргазма эса томошабинларга ўзбек ҳунармандчилигининг нафис ва бетакрор жиҳатларини тарихий нигоҳ орқали кўриш имконини беради.

“Бундай кўргазмалар миллий ҳунармандчилик меросини асраб-авайлаш, уни халқаро миқёсда тарғиб қилиш ва ёш авлод қалбида миллий қадриятларга ҳурмат туйғусини мустаҳкамлашда муҳим аҳамият касб этади”.

© Bakhrom KhatamovВ Бухаре проходит выставка, посвященная работам Бахшилло Джумаева
В Бухаре проходит выставка, посвященная работам Бахшилло Джумаева - Sputnik Ўзбекистон
1/11
© Bakhrom Khatamov
В Бухаре проходит выставка, посвященная работам Бахшилло Джумаева
© SputnikВ Бухаре проходит выставка, посвященная работам Бахшилло Джумаева
В Бухаре проходит выставка, посвященная работам Бахшилло Джумаева - Sputnik Ўзбекистон
2/11
© Sputnik
В Бухаре проходит выставка, посвященная работам Бахшилло Джумаева
© Bakhrom KhatamovВ Бухаре проходит выставка, посвященная работам Бахшилло Джумаева
В Бухаре проходит выставка, посвященная работам Бахшилло Джумаева - Sputnik Ўзбекистон
3/11
© Bakhrom Khatamov
В Бухаре проходит выставка, посвященная работам Бахшилло Джумаева
© Bakhrom KhatamovВ Бухаре проходит выставка, посвященная работам Бахшилло Джумаева
В Бухаре проходит выставка, посвященная работам Бахшилло Джумаева - Sputnik Ўзбекистон
4/11
© Bakhrom Khatamov
В Бухаре проходит выставка, посвященная работам Бахшилло Джумаева
© Bakhrom KhatamovВ Бухаре проходит выставка, посвященная работам Бахшилло Джумаева
В Бухаре проходит выставка, посвященная работам Бахшилло Джумаева - Sputnik Ўзбекистон
5/11
© Bakhrom Khatamov
В Бухаре проходит выставка, посвященная работам Бахшилло Джумаева
© Bakhrom KhatamovВ Бухаре проходит выставка, посвященная работам Бахшилло Джумаева
В Бухаре проходит выставка, посвященная работам Бахшилло Джумаева - Sputnik Ўзбекистон
6/11
© Bakhrom Khatamov
В Бухаре проходит выставка, посвященная работам Бахшилло Джумаева
© SputnikВ Бухаре проходит выставка, посвященная работам Бахшилло Джумаева
В Бухаре проходит выставка, посвященная работам Бахшилло Джумаева - Sputnik Ўзбекистон
7/11
© Sputnik
В Бухаре проходит выставка, посвященная работам Бахшилло Джумаева
© SputnikВ Бухаре проходит выставка, посвященная работам Бахшилло Джумаева
В Бухаре проходит выставка, посвященная работам Бахшилло Джумаева - Sputnik Ўзбекистон
8/11
© Sputnik
В Бухаре проходит выставка, посвященная работам Бахшилло Джумаева
© Bakhrom KhatamovВ Бухаре проходит выставка, посвященная работам Бахшилло Джумаева
В Бухаре проходит выставка, посвященная работам Бахшилло Джумаева - Sputnik Ўзбекистон
9/11
© Bakhrom Khatamov
В Бухаре проходит выставка, посвященная работам Бахшилло Джумаева
© Bakhrom KhatamovВ Бухаре проходит выставка, посвященная работам Бахшилло Джумаева
В Бухаре проходит выставка, посвященная работам Бахшилло Джумаева - Sputnik Ўзбекистон
10/11
© Bakhrom Khatamov
В Бухаре проходит выставка, посвященная работам Бахшилло Джумаева
© Sputnik"Музыка золотых нитей" — в Бухаре проходит выставка, посвященная работам Бахшилло Джумаева
В Бухаре проходит выставка, посвященная работам Бахшилло Джумаева - Sputnik Ўзбекистон
11/11
© Sputnik
"Музыка золотых нитей" — в Бухаре проходит выставка, посвященная работам Бахшилло Джумаева
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0