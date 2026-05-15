“Sputnik”да Тошкентдаги Рус уйининг 25 йиллик фаолияти сарҳисоб қилинади
Тадбирда Россия-Ўзбекистон ҳамкорлигини бўлажак ривожланиш йўналишлари ҳақида ҳам сўз юритилади. 15.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-05-15T12:09+0500
ТОШКЕНТ, 15 май — Sputnik. Sputnik мультимедиа матбуот марказида Тошкентдаги Рус уйининг 25 йиллигига бағишланган матбуот анжумани бўлиб ўтади.Унда Россотрудничествонинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси раҳбари Ирина Староселская иштирок этади.Матбуот анжумани 2026 йил 20 май маҳаллий вақт билан соат 13:00 да бошланади.Тадбирда Рус уйининг Ўзбекистондаги 25 йиллик фаолияти натижалари ҳамда Россия-Ўзбекистон ҳамкорлигини бўлажак ривожланиш йўналишлари ҳақида сўз юритилади.Иштирок этиш учун журналистлар таклиф этилади. Батафсил маълумот ва рўйхатдан ўтиш учун:Телефон: +998 97 190 71 78Telegram: @alisherakimbaevЭлектрон почта: a.akimbaev@sputniknews.comМатбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев
