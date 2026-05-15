Мирзиёев Ҳиндистондаги ҳалокатли бўронлар муносабати билан ҳамдардлик билдирди
2026-05-15T12:34+0500
ТОШКЕНТ, 15 май — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Уттар-Прадеш штатида кучли ёғингарчилик ва бўрон оқибатида кўплаб инсонлар ҳалок бўлгани ва жиддий жароҳат олгани муносабати билан Ҳиндистон президенти Драупади Мурму ва бош вазири Нарендра Модига таъзия мактуби йўллади.“Давлатимиз раҳбари қурбон бўлганларнинг оила аъзолари ва яқинларига чуқур ҳамдардлик изҳор этди, жароҳат олганлар тез фурсатда соғайиб кетишини тилади”, - дейилади президент матбуот котиби Шерзод Асадов хабарида.13 май куни кечқурун Ҳиндистоннинг йирик Уттар-Прадеш штатида кучли бўронлар содир бўлди. Табиий офат дарахтларни илдизи билан суғуриб, деворлар ва томларни учириб юборди. Сўнгги маълумотларга кўра, қурбонлар сони 100 нафардан ошган.
