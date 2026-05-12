Иссиқхоналарда кўмир ўрнига тоза энергия технологиялари қўлланиши мумкин
Энергетика вазирлиги вакили Беҳруз Мирзаевга кўра, Ўзбекистон яшил водород, биогаз, геотермал энергия ва иссиқлик насослари лойиҳаларини ривожлантиришни режалаштирмоқда.
2026-05-12T17:39+0500
17:34 12.05.2026 (янгиланди: 17:39 12.05.2026)
ТОШКЕНТ, 12 май — Sputnik. Ўзбекистонда асосан кўмирда ишлайдиган иссиқхоналарда иссиқлик насослари, биогаз ва бошқа тоза энергия технологияларини жорий этиш режалаштирилмоқда.
Бу ҳақда Энергетика вазирлиги Экологик дипломатия департаменти раҳбари Беҳруз Мирзаев маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон
мухбири.
Мирзаевнинг сўзларига кўра, Ўзбекистон яшил водород, биогаз ва геотермал энергия соҳасидаги лойиҳаларни ривожлантиришни режалаштирмоқда.
Италия компаниялари билан биргаликда транспорт учун яшил водород технологияларини жорий этиш кўзда тутилган. Шунингдек, Global Green Growth Institute билан ҳамкорликда Ўзбекистонда яшил водород бозорини ўрганиш лойиҳаси бошланган.
“Иссиқхоналарда тоза энергия бўлиши учун янги технологияларни жорий этиш ҳақида ўйлаяпмиз”, — деди Мирзаев.
Унинг таъкидлашича, “яшил” энергетикани ривожлантириш иссиқхона газлари чиқиндиларини камайтиришга хизмат қилади. Ўзбекистон Париж битими доирасида 2035 йилгача иссиқхона газлари чиқиндиларини 50 фоизга қисқартириш ва 2050 йилгача углерод нейтраллигига эришиш мажбуриятини олган.
2017 йилда мамлакатдаги иссиқхона газлари чиқиндиларининг қарийб 80 фоизи энергетика секторига тўғри келган. Ўзгидрометнинг 2022 йилги ҳисоботига кўра, бу кўрсаткич 65 фоизгача пасайган.
Мирзаевнинг айтишича, Ўзбекистон 2030 йилга бориб қайта тикланадиган манбалардан олинадиган электр энергияси улушини 54 фоизга етказишни режалаштирмоқда. Бу йилига тахминан 30 млн тонна СО2 чиқиндиларини камайтириш имконини беради.
Шунингдек, иссиқлик электр станцияларида ҳавони тозалаш учун янги фильтрлар ўрнатилиши маълум қилинди. Бундай фильтрлардан бири яқинда Тошкент ИЭСда ўрнатилган, келгуси йил яна иккита фильтр ўрнатиш режалаштирилган.