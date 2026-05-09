Шавкат Мирзиёев ва давлат раҳбарлари Номаълум аскар қабрига гуллар қўйишди
Маросимдан ўндан ортиқ давлат ва ҳукумат раҳбарлари иштирок этди. 09.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-05-09T13:02+0500
ТОШКЕНТ, 9 май - Sputnik. Россия Президенти Владимир Путин, Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Ғалаба кунини нишонлаш учун Москвага келган бошқа давлат раҳбарлари Москвадаги Александр боғидаги Номаълум аскар қабрига гуллар қўйишди.
13:02 09.05.2026 (янгиланди: 13:04 09.05.2026)
ТОШКЕНТ, 9 май - Sputnik. Россия Президенти Владимир Путин, Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Ғалаба кунини нишонлаш учун Москвага келган бошқа давлат раҳбарлари Москвадаги Александр боғидаги Номаълум аскар қабрига гуллар қўйишди.
Қизил майдонда бўлиб ўтган Ғалаба куни парадидан сўнг, давлат раҳбарлари Александр боғига йўл олишди ва у ерда ҳалок бўлган аскарлар хотирасига бағишланган Мангу олов ёнида бир дақиқа сукут сақлашди. Кремль полкининг аскарлари ҳам раҳбарлар номидан қаҳрамон шаҳарлар стелаларига гуллар қўйишди.
Маросимда Беларус президенти Александр Лукашенко, Лаос президенти Тонглоун Сисоулит, Малайзия олий ҳукмдори Султон Иброҳим, Словакия бош вазири Роберт Фицо, Жанубий Осетия президенти Алан Гаглоев, Абхазия президенти Бадра Гунба ва унинг рафиқаси, Босния ва Герцеговина президенти Синиша Каран, Серб Республикаси Миллий Ассамблеяси спикери Ненад Стевандич ва унинг рафиқаси, шунингдек, Серб Республикаси Мустақил Социал-Демократлар Иттифоқи раиси Милорад Додик Ғалаба кунининг 81 йиллигини нишонлаш учун Россияга келишди.
Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев ва Қозоғистон Президентлари Қосим-Жомарт Тоқаев ҳам байрам тадбирларида иштирок этиш учун Москвага келишди.