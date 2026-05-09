Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260509/ozbekistonning-galabaga-qoshgan-hissasi-57446807.html
Ўзбекистоннинг Ғалабага қўшган ҳиссаси
Ўзбекистоннинг Ғалабага қўшган ҳиссаси
Sputnik Ўзбекистон
Улуғ Ватан урушида 500 мингдан ортиқ ўзбекистонликлар қурбон бўлган. 09.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-05-09T10:43+0500
2026-05-09T10:48+0500
видео
ўзбекистон
улуғ ватан уруши
ғалаба
ғалаба байрами
9 май - ғалаба байрами, хотира ва қадрлаш куни
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/09/57446640_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_be4bb57a25429485ef235098efdb9f59.png
Фашизмга қарши Совет Иттифоқининг барча халқлари елкама-елка бир сафда туриб курашган ва буюк Ғалабага ўз ҳиссасини қўшган. Ўзбекистондан эса 6,8 млан жами аҳолидан 1,95 млн киши урушга сафарбар қилинган. Улардан 500 мингдан ортиғи жанг майдонларида қурон бўлган, 158 минг киши бедарак йўқолган ва 60 минг киши ногирон бўлиб қайтган. Уруш йилларида 214 минг нафар ўзбекистонлик аскар ва офицерлар жанговар орден ва медаллар билан тақдирланган. Уларнинг 301 нафари энг олий нишон – Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвонига сазовор бўлган, 70 нафар юртдошимиз эса учала даражадаги “Слава” ордени билан мукофотланган.Уруш йилларида Ўзбекистон халқи “Ҳамма нарса фронт учун, ҳамма нарса ғалаба учун!” шиори остида яшаган. Ўзбекистон ҳали туну-кун ишлаб фронтга самоётлар, қурол-аслаҳа, кийим-кечак ва озиқ-овқат етказиб берган. Шунингдек Уруш йилларида ўзбек халқи ўзининг ҳақиқий инсонпарварлик ва меҳмондўстлик хусусиятларини яна бир бор исботлаган. Ўзбекистон уруш ҳудудларидан кўчириб келтирилган 1,5 млн инсонга, жумладан, ота-онаси ва оиласидан жудо бўлган 250 минг нафар болага бошпана бериб, уларга меҳр-оқибат кўрсатди.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/09/57446640_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8bba107b1cdde831faad4e558b89aed3.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, ўзбекистон, улуғ ватан уруши, ғалаба, ғалаба байрами, 9 май - ғалаба байрами, хотира ва қадрлаш куни, видео
видео, ўзбекистон, улуғ ватан уруши, ғалаба, ғалаба байрами, 9 май - ғалаба байрами, хотира ва қадрлаш куни, видео

Ўзбекистоннинг Ғалабага қўшган ҳиссаси

10:43 09.05.2026 (янгиланди: 10:48 09.05.2026)
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Улуғ Ватан урушида 500 мингдан ортиқ ўзбекистонликлар қурбон бўлган.
Фашизмга қарши Совет Иттифоқининг барча халқлари елкама-елка бир сафда туриб курашган ва буюк Ғалабага ўз ҳиссасини қўшган.

Ўзбекистондан эса 6,8 млан жами аҳолидан 1,95 млн киши урушга сафарбар қилинган. Улардан 500 мингдан ортиғи жанг майдонларида қурон бўлган, 158 минг киши бедарак йўқолган ва 60 минг киши ногирон бўлиб қайтган.
Уруш йилларида 214 минг нафар ўзбекистонлик аскар ва офицерлар жанговар орден ва медаллар билан тақдирланган. Уларнинг 301 нафари энг олий нишон – Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвонига сазовор бўлган, 70 нафар юртдошимиз эса учала даражадаги “Слава” ордени билан мукофотланган.
Уруш йилларида Ўзбекистон халқи “Ҳамма нарса фронт учун, ҳамма нарса ғалаба учун!” шиори остида яшаган. Ўзбекистон ҳали туну-кун ишлаб фронтга самоётлар, қурол-аслаҳа, кийим-кечак ва озиқ-овқат етказиб берган.

Шунингдек Уруш йилларида ўзбек халқи ўзининг ҳақиқий инсонпарварлик ва меҳмондўстлик хусусиятларини яна бир бор исботлаган. Ўзбекистон уруш ҳудудларидан кўчириб келтирилган 1,5 млн инсонга, жумладан, ота-онаси ва оиласидан жудо бўлган 250 минг нафар болага бошпана бериб, уларга меҳр-оқибат кўрсатди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0