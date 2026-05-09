Москвада Ғалаба паради — 2026
Москвада Улуғ Ватани урушида Ғалабанинг 81-йиллигига бағишланган ҳарбий парад бўлиб ўтмоқда. 09.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-05-09T11:57+0500
2026-05-09T13:06+0500
Бугун соат 10:00 да Москвада тантанали парад бошланди. Россия Қуролли кучлари бўлинмалари ва ҳарбий академиялар курсантлари Қизил майдон бўйлаб тантанали юриб ўтишади. Ҳарбий парадда Курск вилоятини озод қилишда иштирок этган Корея Халқ Демократик Республикаси аскарлари ҳам иштирок этади. Ҳарбий парад таркибида махсус операция ҳудудида хизмат қилаётган, жумладан Стратегик Ракета Кучлари ва Аэрокосмик Кучлар қўмондонлик пунктлари экипажлари, ҳарбий денгиз кемалари экипажлари ва бошқа қўшин турлари аскарлари ҳам ўтади. Бу йилги парад ҳарбий техника иштирокисиз бўлиб ўтади. Анъанавий равишда парад якунида авиация бўлинмалари Қизил майдон устидан учиб ўтади. Су-25 самолётлари осмонни Россия байроғи рангларига бўяйди.Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ҳам бугунги парадга ташриф буюрган. Кремлда бўлиб ўтган учрашувда Россия президенти Владимир Путин Мирзиёевга барча ташқи сигналлар ва таҳдидларга қарамай Москвага келгани учун миннатдорлик билдирган эди. Парадни томоша қилиш учун бир неча хорижий давлат раҳбарлари Москвага келган.
11:57 09.05.2026 (янгиланди: 13:06 09.05.2026)
