Ғалаба куни — халқларимиз бирлиги рамзи
Россияликлар Ўзбекистоннинг Улуғ Ватан урушидаги ғалабага қўшган ҳиссасини ёдда тутади ва ҳурмат қилади - Старосельская. 09.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-05-09T17:39+0500
17:39 09.05.2026 (янгиланди: 18:10 09.05.2026)
Россияликлар Ўзбекистоннинг Улуғ Ватан урушидаги ғалабага қўшган ҳиссасини ёдда тутади ва ҳурмат қилади - Старосельская.
ТОШКЕНТ, 9 май — Sputnik. Тошкентдаги "Биродарлик қабрлари" ёдгорлик мажмуасида 9 май Ғалаба куни ҳамда Хотира ва қадрлаш кунига бағишланган тадбирлар бўлиб ўтди.
Унда Россотрудничествонинг Ўзбекистондаги раҳбари Ирина Староселская иштирок этиб ўз таассуротлари билан бўлишди.
"Бугун минглаб ўзбекистонликлар аждодлари хотирасини ёд этиш учун йиғилишди. Мен Мангу оловга гуллар қўйиш имкониятга эга бўлганимиздан жуда хурсандман. Биласизми, бу, менимча, халқларимиз бирлиги, дўстлик, виждон, эътиқод бирлигини ва ўша даҳшатли кунлар ҳеч қачон қайтарилмаслиги кераклигини англатади", - деди у.
Шунингдек Россотрудничество раҳбари Ўзбекистон Улуғ Ватан уруши йилларда фронта кўплаб қурол аслаҳа етказиб берганини, минглаб эвакуация қилинган одамлар ҳаётини асраб қолганини эсга олди.
"Россияликлар буни ёдда тутишади ва ҳурмат қилишади. Ва мен, ишонаманки, биз нафақат умумий тарихга эга бўлганимиз, балки бир хил фикрлаганимиз ва ушбу байрамни бир хил — қувонч ва кўз ёшлари ҳамда фахр билан нишонлаганимиз учун ҳам — дўстона халқмиз! Байрамингиз муборак бўлсин, азизлар!" , - деди Старосельская.