Биз совет халқи қаҳрамонлигини доимо ёдда тутамиз — Путин
Нацистлар ҳамма нарсани ҳисобга олган, лекин рус характери ва совет халқининг матонатини улар ҳисобга олмаган.
2026-05-09T13:32+0500
россия
владимир путин
ғалаба байрами
9 май - ғалаба байрами, хотира ва қадрлаш куни
москва
россия, владимир путин, ғалаба байрами, 9 май - ғалаба байрами, хотира ва қадрлаш куни, москва
13:32 09.05.2026 (янгиланди: 13:33 09.05.2026)
Нацистлар ҳамма нарсани ҳисобга олган, лекин рус характери ва совет халқининг матонатини улар ҳисобга олмаган.
ТОШКЕНТ, 9 май - Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Москвада Улуғ Ватан урушидаги Ғалабанинг 81 йиллигига бағишланган парадда сўзга чиқиб ҳарбийлар ва ветеранларни табриклади.
1941 йил 22 июнь тарихимиздаги энг фожиали, энг қайғули саналардан бири. Бу йил Улуғ Ватан уруши бошланганига 85 йил тўлади.
Биз совет халқининг қаҳрамонлигини — уларнинг нацизмни мағлуб этишга, ўз мамлакатини қутқаришга, дунёни қутқаришга, шафқатсиз ёвузликка чек қўйишга ва фашистлар Германиясига таслим бўлган ва унинг жиноятларига бепарво шерик бўлган давлатларга суверенитетни тиклашга қўшган ҳал қилувчи ҳиссасини доимо ёдда тутамиз, деди Россия президенти.
Совет аскарлари Европа халқларининг озодлиги ва қадр-қиммати йўлида улкан қурбонликлар қилишди, жасорат ва олижаноблик, матонат ва инсонийлик тимсолига айланишди.
Нацистлар Совет Иттифоқига хоинона ҳужум қилишди, мамлакатни ва унинг бой ресурсларини эгаллаб олишни, маданиятимиз ва тарихий меросимизни бутунлай йўқ қилишни ва охир-оқибат бутун кўп миллатли совет халқини — Совет Иттифоқининг барча халқлари, миллатлари ва этник гуруҳларини йўқ қилишни, қул қилишни ва геноцидни амалга оширишни режалаштиришган эди.
Ушбу жиноий мақсадларни амалга ошириш учун бутун Европа бўйлаб кучлар тўпланди, нацистлар стратеглари ҳамма нарсани синчковлик билан ўйлаб кўришган. Фақат битта нарса - рус характери ва совет халқининг матонатини улар ҳисобга олмаган.
Бу фазилатлар Ватан учун энг қийин пайтларда ўз кучи билан намоён бўлади. Халқимиз душман йўлида девор каби турди ва Ватанга садоқат миллионлаб одамларни бирлаштиришга қодир бўлган энг олий адолат эканлигини кўрсатди.
Душманга қарши аскарлар, денгизчилар ва офицерлар, партизанлар ва яширин фронт жангчилари матонат ва фидойилик билан курашди.
Фронт ва фронт орти кучлари бирлашиб, чинакам ватанпарварлик, жасорат ва фидойилик қилгани уларни душмандан устун қўйди, уларга куч берди ва Ғалабага бўлган ишончини мустаҳкамлади.
Буларнинг барчаси ҳар биримизнинг хотирамизда оилавий ҳикояларда, фарзандларимиз, невараларимиз ва чевараларимиз қалбида яшайди.
Биз Ватан учун жангда ҳалок бўлганлар, асирликда қийноққа солинган, қамал қилинган Ленинградда ва бошқа қамал қилинган шаҳар ва қишлоқларда очликдан вафот этганлар хотирасига бош эгамиз.
Ғолиб авлоднинг буюк жасорати бугун махсус ҳарбий операция вазифаларини бажараётган аскарларни илҳомлантиради. Улар бутун НАТО блоки томонидан қуролланган ва қўллаб-қувватланган тажовузкор кучга қарши туришмоқда. Шунга қарамай, бизнинг қаҳрамонларимиз олдинга интилишади, деди Путин.