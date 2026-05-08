Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260508/vladimir-putin-mdh-davlatlarini-galaba-kuni-bilan-tabrikladi-57440256.html
Владимир Путин МДҲ давлатларини Ғалаба куни билан табриклади
Владимир Путин МДҲ давлатларини Ғалаба куни билан табриклади
Sputnik Ўзбекистон
Ғалаб куни - фронтда жанг қилган ва фронт ортида машаққатли меҳнат қилган ота-боболаримизга ҳурмат рамзидир - Путин. 08.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-05-08T18:20+0500
2026-05-08T18:20+0500
россия
владимир путин
ғалаба
ғалаба байрами
9 май - ғалаба байрами, хотира ва қадрлаш куни
табрик
самимий табрик
мдҳ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/1b/54497086_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5eef4f20be3105c37eac2e2033c5c428.jpg
ТОШКЕНТ, 8 май — Sputnik. Владимир Путин бир қатор хорижий давлатлар раҳбарлари ва фуқароларини Улуғ Ватан урушидаги Ғалабанинг 81 йиллиги билан табриклади. Россия президенти табрикномасида ушбу Кун — фронтда елкама-елка жанг қилган ва фронт ортида машаққатли меҳнат қилган, фашист босқинчилари устидан узоқ кутилган ғалабани яқинлаштирган ота-боболаримизга бўлган миннатдорчилигимиз ва ҳурматимизни билдиришимизни таъкидлади.Хорижий давлатлар раҳбарлари ва фуқароларига йўллаган табрикномаларида Россия Президенти Улуғ Ватан уруши фахрийлари ва фронт ортидаги меҳнаткашларга самимий табриклар ва миннатдорчилик билдирди, уларга сиҳат-саломатлик, матонат ва узоқ умр тилади.Владимир Путин Грузия ва Молдова халқларига йўллаган мурожаатида оғир уруш йиллари воқеалари хотирасини сақлаб қолишга ва мамлакатларимиз халқларини боғлаб турадиган дўстлик ва ўзаро ёрдамнинг яхши анъаналарини келажак авлодларга етказишга чақирди.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/1b/54497086_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_31bb05ca5bb0c14a46dae7ef062caf1b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, владимир путин, ғалаба, ғалаба байрами, 9 май - ғалаба байрами, хотира ва қадрлаш куни, табрик, самимий табрик, мдҳ
россия, владимир путин, ғалаба, ғалаба байрами, 9 май - ғалаба байрами, хотира ва қадрлаш куни, табрик, самимий табрик, мдҳ

Владимир Путин МДҲ давлатларини Ғалаба куни билан табриклади

18:20 08.05.2026
© РИА НовостиПрезидент РФ Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости
Oбуна бўлиш
Ғалаб куни - фронтда жанг қилган ва фронт ортида машаққатли меҳнат қилган ота-боболаримизга ҳурмат рамзидир - Путин.
ТОШКЕНТ, 8 май — Sputnik. Владимир Путин бир қатор хорижий давлатлар раҳбарлари ва фуқароларини Улуғ Ватан урушидаги Ғалабанинг 81 йиллиги билан табриклади.
Россия президентининг табрик сўзлари Озарбайжон, Арманистон, Беларус, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Туркманистон, Ўзбекистон, Абхазия, Жанубий Осетия, Грузия, Молдова халқлари ва раҳбарларига йўлланди.
Россия президенти табрикномасида ушбу Кун — фронтда елкама-елка жанг қилган ва фронт ортида машаққатли меҳнат қилган, фашист босқинчилари устидан узоқ кутилган ғалабани яқинлаштирган ота-боболаримизга бўлган миннатдорчилигимиз ва ҳурматимизни билдиришимизни таъкидлади.
Хорижий давлатлар раҳбарлари ва фуқароларига йўллаган табрикномаларида Россия Президенти Улуғ Ватан уруши фахрийлари ва фронт ортидаги меҳнаткашларга самимий табриклар ва миннатдорчилик билдирди, уларга сиҳат-саломатлик, матонат ва узоқ умр тилади.
Владимир Путин Грузия ва Молдова халқларига йўллаган мурожаатида оғир уруш йиллари воқеалари хотирасини сақлаб қолишга ва мамлакатларимиз халқларини боғлаб турадиган дўстлик ва ўзаро ёрдамнинг яхши анъаналарини келажак авлодларга етказишга чақирди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0