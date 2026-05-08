Тошкентда “Бурч, жасорат, матонат!” кўргазмаси очилди

ТОШКЕНТ, 8 май — Sputnik. Тошкент Фотосуратлар Уйида 9 май — Хотира ва қадрлаш кунига бағишланган анъанавий кўргазма очилди. Кўргазма Иккинчи жаҳон урушида фашизм устидан қозонилган Ғалабанинг 81 йиллигига бағишланди. Айниқса, ёш ижодкорларнинг иштирок этиши кўргазма мазмунига замонавий руҳ ва янги бадиий қарашлар бағишлади. Улар тарихий хотира, вақт ва инсон қадрияти мавзуларини шахсий ҳиссиёт ва индивидуал ёндашув асосида талқин этдилар.Кўргазмада фахрийлар шуъбаси раиси А. Батиковнинг “Мангулик хотира”, В. Кузнецовнинг “Бобомнинг портрети”, “Бухоро мавзуси”, Е. Шубинанинг “Ёдда тут”, “Хотира”, Ф. Муҳаммаджановнинг “Чўртан балиқли натюрморт” ва “Чукоткада ёз” каби асарлари намойиш қилинди. Шунингдек, Е. Нурманов, Д. Азизов ва А. Тилляеванинг асарлари экспозициянинг бадиий таъсирчанлигини янада кучайтирди. Фотограф Rustam Sharipov томонидан яратилган фото портретлар ҳам ташриф буюрувчиларда катта қизиқиш уйғотди.
Кўргазмада турли авлод вакиллари бўлган рассом ва фотографларнинг рангтасвир, графика ва фотография йўналишидаги асарлари намойиш этилди.
Экспозициянинг асосий ғояси — уруш хотираси, инсон жасорати, матонат ва тинчлик қадрини бадиий образлар орқали ёритишдан иборат бўлди. Кўргазмада портрет, манзара, натюрморт ҳамда мавзули композициялар ўрин олди. Шу билан бирга, тинч ҳаёт, меҳнат ва инсон қадриятларини акс эттирувчи асарлар ҳам кенг жамоатчилик эътиборини тортди.
“Ушбу кўргазма нафақат тарихий хотирага эҳтиром, балки турли авлод ижодкорларини бирлаштирган маънавий ва бадиий мулоқот майдонига айланди, — дейди кўргазма ташкилотчиси Рустам Шарипов.”
