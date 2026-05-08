Шавкат Мирзиёев Ғалаба боғида хотира маросимида иштирок этди
Ғалаба боғида президент "Матонат мадҳияси" ва "Миллат фидойилари" ёдгорлик мажмуалари пойига гул қўйди. 08.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
шавкат мирзиёев
президент
ғалаба
9 май - ғалаба байрами, хотира ва қадрлаш куни
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/08/57423338_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_b296140010b4cecb277cb25b757d0aed.jpg
ТОШКЕНТ, 8 май — Sputnik. Ўзбекистон gрезиденти Шавкат Мирзиёев 8 май куни Ғалаба боғига ташриф буюриб хотира маросимида иштирок этди. Анъанага мувофиқ, президент "Матонат мадҳияси" ёдгорлиги пойига гулчамбар қўйди.
шавкат мирзиёев, президент, ғалаба, 9 май - ғалаба байрами, хотира ва қадрлаш куни

Oбуна бўлиш
Ғалаба боғида президент "Матонат мадҳияси" ва "Миллат фидойилари" ёдгорлик мажмуалари пойига гул қўйди.
ТОШКЕНТ, 8 май — Sputnik. Ўзбекистон gрезиденти Шавкат Мирзиёев 8 май куни Ғалаба боғига ташриф буюриб хотира маросимида иштирок этди.
Анъанага мувофиқ, президент “Матонат мадҳияси” ёдгорлиги пойига гулчамбар қўйди.
– Бугун орамизда соғ-саломат яшаб келаётган уруш ва меҳнат фахрийлари, барча нуронийларимизга алоҳида меҳримиз, эҳтиромимизни изҳор этамиз. Ушбу мажмуа буюк ғалабага муносиб ҳисса қўшган кўп миллатли халқимизнинг жасорати ва қаҳрамонлигини тараннум этадиган табаррук маскан, десак, тўғри бўлади, – деди давлат раҳбари.
Маълумотларга кўра, фашизмга қарши қонли жангларда ўша пайтда 6 миллион 800 минг нафарни ташкил этган Ўзбекистон аҳолисининг қарийб 2 миллион нафари иштирок этган. Шундан 540 мингга яқини ҳалок бўлган, 158 минг нафари бедарак йўқолган, 50 мингдан ортиғи концлагерларда мислсиз қийноқ ва азоблар туфайли ҳалок бўлган, 60 мингдан зиёди ногирон бўлиб қайтган.
Тадбирда Ўзбекистон Қуролли Кучлари, давлат ва жамоат ташкилотлари вакиллари, маҳалла фаоллари ва нуронийлар ҳам иштирок этиб, мазкур ёдгорлик пойига гуллар қўйди.
Президент Шавкат Мирзиёев Ғалаба боғидаги “Миллат фидойилари” хиёбонида ҳам бўлиб, мустақиллик йилларида мамлакатимиз ҳимояси йўлида ҳалок бўлган ҳарбий хизматчилар ва ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимларининг хотирасига ҳурмат бажо келтирди.
– Бир йил олдин мана шу ҳудудда “Миллат фидойилари” мажмуасини барпо этганимиз, албатта, бежиз эмас. У Ватан ҳимояси ҳар бир авлоднинг муқаддас иши экани, ватанпарварлик анъаналари давомийлигини эслатиб туради, – деди президент.
Мажмуада мустақиллик йилларида Ватанимиз озодлиги, эл-юртимиз тинчлиги йўлида қаҳрамонларча ҳалок бўлган 196 нафар ҳарбий хизматчи ва ҳуқуқ-тартибот органлари ходимларининг номлари муҳрлаб қўйилган.
